John Wick Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Oscar Ödüllü İsim Bulunuyor

Jock Wick dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. John Wick dizisi olarak nitelendirilen The Continental isimli yapımda Oscar ödüllü bir ismin yer alacağı açıklandı. Peki, merak içerisinde beklenmeye başlanan dizide hangi oyuncu yer alacak? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

John Wick Dizisinin Oyuncu Kadrosundaki Bir İsim Açıklandı

The Continental olarak isimlendirilen John Wick dizisinin kadrosuna katılan ilk oyuncu belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Mel Gibson yer alacak. Oscar ödüllü Gibson, dizide Cormac isimli karakteri canlandıracak.

65 yaşındaki başarılı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gibson, Mad Max film serisi ve 1995 yılında vizyona giren ve William Wallace'ın hayatını anlatan Brave Heart (Cesur Yürek) isimli yapımda yer almıştı. 53 milyon dolar bütçe ile çekilen Brave Heart, 100 milyondan fazla hasılat elde etmeyi başarmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Gibson, 2016 yapımı Hacksaw Ridge, 2021 yılında vizyona giren Boss Level, aksiyon macera filmi Apokalipto, 1999 yapımı Payback ve daha çok sayıda projede yer almıştı. Gibson, Oscar ödülünün yanı sıra birçok ödül almıştı.

Aksiyon, suç ve gerilim ögelerine sahip olan The Continental isimli yapım üç bölümden oluşacak. Şimdiden çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan mini dizinin her bölümü yaklaşık olarak 90 dakika uzunluğunda olacak.

Dizinin her bölümüne 20 milyon dolar tutarında bir bütçenin ayrıldığı belirtildi. Bu, dizinin toplamda 60 milyon dolar bütçe ile çekileceği anlamına geliyor. Toplamda 4,5 saat uzunluğunda olacak dizi, John Wick film serisinin öncesini anlatacak.

Yapımcılığını Lionsgate Television'ın üstlendiği dizide ana karakter Winston Scott olacak. John Wick film serisinde Winston karakterini Ian McShane canlandırmıştı fakat söz konusu karakteri dizide kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

John Wick Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen The Continental isimli mini dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Bu sebepten ötürü dizinin ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor.

John Wick 4 Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan John Wick serisinin dördüncü filminin 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin çekimleri şu anda devam ediyor.