John Wick Hex'in Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Hollanda menşeli Good Shepherd Entertainment ile iş birliği yapan Oyun Tasarımcısı Mike Bithell, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde John Wick serisinin video oyunu uyarlaması olan John Wick Hex oyununu duyurmuştu. Yaklaşık beş aylık bir sürecin ardından oyununun geliştirilme aşamasının tamamlandığı müjdelendi.

PC (Epic Games Store) için 8 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak olan John Wick Hex, beklenenin aksine aynı John Wick gibi düşünmenizi sağlayacak olan hızlı tempolu ama strateji odaklı bir oyun olarak karşınıza çıkacak. Öyle ki, cephaneniz sınırlı olacağı için hem kararlarınızı hızlı vermeniz hem de bu kararın sonucunda gerçekleştireceğiniz eylemleri ve size geri dönüşlerini göz önünde bulundurmanız gerekecek.

Eğer senaryo boyunca iyi bir performans sergileyerek ilerlerseniz, bunun sonucunda yeni silahlar, yeni kıyafetler ve yeni mekanlara erişim sağlayabileceğiniz kilitleri açabileceksiniz. Açtığınız her silahın da uygulayabileceğiniz taktiklere ve ilerleyişinize doğrudan etki edebileceğini söyleyelim.

Yukarıda da dediğimiz gibi John Wick Hex PC (Epic Games Store) için satışa sunulacak. İlerleyen zamanlarda diğer platformlara da gelebilme ihtimalinin olup olmadığı bilinmiyor. Oyun Tasarımcısı Mike Bithell ve Good Shepherd Entertainment bu konuda bir imada bulunmuş değiller ama böyle bir olasılık gerçekten var ise bekleyip görmemiz gerekecek. Gelişmeleri takipte olacağız.