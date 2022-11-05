Büyük Bütçeli John Wick Oyunu Yapılacak

Akıcı ve eşsiz aksiyonuyla seyirciyi ekrana kitleyen John Wick, Keanu Reeves'in muhteşem performansıyla büyük takdir toplamıştı. Şimdiye kadar üç filmi çekilen serinin dördüncü filmi de çekim aşamasında. Filmlerin yanı sıra, seri hakkında oyuncuları sevindirebilecek önemli bir gelişme yaşandı.

John Wick serisinin yapımcı şirketi Lionsgate'in CEO'su Jon Feltheimer, John Wick oyununun geleceğini açıkladı. Oyun AAA kalitesinde olacak.

John Wick Aksiyonu Oyun Dünyasına Taşınıyor!

Son yıllarda yeniden yükseliş kazanan ve oyunlarla bir hayli haşır neşir olan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick, aksiyon oyunları janrasına damgasını vurmak için geliyor.

Şimdilik John Wick oyunu hakkında çok bir detay bulunmasa da CEO Jon Feltheimer, serinin hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu.

"Gaza gelmek istemiyorum, ancak John Wick’in AAA bir oyunun geleceğine inanıyoruz. Birçok oyun şirketinden teklifler alıyoruz ve bunu gerçekleştirmeyi gerçekten istiyoruz. Şu noktada daha fazla şey söylemek istemiyorum.”

John Wick, daha önce Fortnite'a bir karakter olarak aktarılmıştı. Öte yandan ünlü oyuncu Keanu Reeves'in oyunlar içinde görünmesi ilk olmayacak. Hatırlayacağınız üzere başarılı oyuncu Cyberpunk 2077 oyununda Johnny Silverhand olarak baş karakterlerden birini üstlenmişti.