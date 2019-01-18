John Wick: Parabellum Fragmanı Aksiyonun Dibine Vuruyor!

John Wick serisinin üçüncü halkası olan Parabellum’dan ilk fragman geldi. Adrenalinin dibine vuracağımız filmin başrollerinde Keanu Reeves ve Halle Berry yer alıyor.

Derek Kolstad’ın yarattığı John Wick evreni, 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan serinin iki filmiyle küresel çapta 288 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Ülkemizde de büyük hayran kitlesine sahip olan seri, John Wick: Chapter 3 - Parabellum ile aksiyon seviyesini bir tık daha artırmaya hazırlanıyor.

Keanu Reeves’in hayat verdiği kahramanımız, kafasında 14 milyon dolarlık bir fiyat etiketi ve izinde ödül avcılarından oluşan katil ordusuyla geri dönüyor. Hatırlayacağınız üzere; Wick, bir önceki filmde Continental Hotel'de birini öldürerek, temel bir kuralı ihlal etmişti. Bir saat içinde New York’tan kaçmak zorunda olan Wick, her zamankinden daha çetin bir mücadeleye girecek.

Filmin başrollerinde Keanu Reeves ve Halle Berry’i izleyeceğiz. Bu iki isme, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Saïd Taghmaoui, Jerome Flynn, Jason Mantzoukas, Tobias Segal, Boban Marjanovic, Anjelica Huston ve Ian McShane eşlik ediyor.

Chad Stahelski tarafından yönetilen filmin senaryosunu Derek Kolstad kaleme alıyor.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 17 Mayıs’ta vizyona girecek.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum Fragmanı: