John Wick, Resmen Fortnite’ta!

Fortnite tutkunları, bugünden itibaren John Wick olarak oyundaki yerlerini alabilecekler. Oyunun geliştiricisi Epic Games, John Wick karakterini temel alan bir dizi yeni özelliği bugün itibarıyla resmen duyurdu.

Başrolünde Keanu Reeves’in olduğu John Wick serisi, vizyona girdiği ilk günden bugüne tam anlamıyla bir fenomene dönüştü. John Wick: Chapter 3 - Parabellum ile beyaz perdedeki macerasına devam eden aksiyon serisi, popüler Battle Royale yapımı Fortnite’ta boy gösterecek.

Fortnite’ın dokuzuncu sezonunda John Wick karakterinin olacağına dair ilk haberleri geçtiğimiz hafta almıştık. Oyuncularda büyük heyecan yaratan bu söylenti, bugün itibarıyla resmiyete döküldü. Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, John Wick ile ilgili bir dizi özel içeriği oyuncuların beğenisine sundu.

Fortnite’a gelen güncelleme ile birlikte oyuncular, John Wick karakterini seçebilecekler. Bunun yanı sıra “Wick Bounty” adında yeni bir yarışma başlatan Epic Games, “Yüksek Masa yeni bir iş duyurdu. Ödülün peşine düşmek size kalmış. Hayatta kalmaya ve diğer kelle avcılarını avlayarak altın jetonları toplamaya bakın. Görevi ilk yerine getiren kişi kazanacak ama mücadelede ne kadar önde olduğunuza da dikkat etmelisiniz; ne kadar sivrilirseniz o kadar hedef olursunuz” ifadeleriyle oyuncuları aksiyona davet ediyor.

Epic Games, son dönemde Fortnite’ı daha da popüler kılmak adına bu gibi işbirliklerine imza atmaya başladı. Şirket, daha önce de Marvel filmi Avengers: Endgame ile ilgili özel bir etkinlik düzenlemişti.

Bu arada John Wick furyasının yalnızca Fortnite ile sınırlı kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda, Amsterdam merkezli Hollandalı video oyunu yayıncısı Good Shepherd Entertainment, oyun tasarımcısı Mike Bithell tarafından geliştirilen aksiyon - strateji oyunu John Wick Hex'i duyurmuştu.