Johnny Cage de Mortal Kombat 11 ile Geri Dönüyor

Mortal Kombat 11 duyuruldu duyurulalı, NetherRealm Studios ara ara yaptığı duyurular ile bizleri yeni oyun için daha da istekli hale getirmeye devam ediyor. Bugün de o duyurulardan bir tanesi gerçekleşti. IGN aracılıyla yapılan duyuruyla, Johnny Cage'in geri dönüşü gerçekleşti.

Orijinal Mortal Kombat oyunundan bu yana serinin hemen her oyununda yer almış olan Johnny Cage, Mortal Kombat X oyununda da büyük bir rol oynamıştı. Benzer bir performansı bu yeni oyunda da gösterir mi bilmiyoruz ama potansiyeli olduğunu her halinden belli oluyor.

Aşağıdan izleyebileceğiniz duyuru fragmanında, Kabal, Baraka ve Scorpion ile yaptığı dövüşlerden kesitler görebiliyoruz. Yeni bir grafik motorunun kullanılmasına bağlı olarak Mortal Kombat 11 oyununda biraz farklı bir görünüme sahip olsa da performansından herhangi bir şey kaybetmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Shadow Kick ve Uppercut hareketlerinin yanı sıra fırlattığı yeşil alev topları da can yakmaya devam ediyor. Şov yapmayı seven Johnny Cage, arada özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Johnny Cage, şöhretini geri kazanmaya çalışan bir Hollywood aktörüydü. Bu bağlamda da becerilerini sergileyebilmek için orijinal Mortal Kombat turnuvasına katılmıştı. Bilhassa da dokuzuncu oyunda hikayenin sil baştan alınması ile Dünya aleminin en önemli koruyucularından bir tanesi haline gelmişti. Bu da aynı zamanda onu fonda devam eden hikayenin en önemli parçalarından biri yapmıştı. Dövüş stili hafiften değişmiş olsa da kişilik yapısında herhangi bir değişiklik görmemiştik.