Johnny Depp 25 Yıl Sonra Yönetmenliğe Geri Dönüyor: İşte İlk Filmi

Johnny Depp, Al Pacino ile birlikte yapımcılığını üstleneceği İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani hakkında uzun metrajlı bir film olan Modigliani ile 25 yıl sonra ilk kez yönetmen koltuğuna geri dönecek.

Depp'e yakın kaynaklar yapım haberini Deadline ile doğruladı. Barry Navidi, Depp ve Pacino ile birlikte ortak yapımcı olacak. Film, Navidi'nin Venedik Taciri (2004), Wilde Salomé (2011) ve Salomé (2013) filmlerinde birlikte çalıştığı Pacino ile dördüncü ortak projesine işaret ediyor. Depp ve Pacino, 1997 suç filmi Donnie Brasco'da da birbirlerinin karşısında rol almışlardı.

Dennis McIntyre'ın bir oyunundan uyarlanan ve Jerzy ile Mary Kromolowski tarafından beyaz perdeye uyarlanan film, ressam ve heykeltıraşın 1916'da Paris'teki hikâyesini anlatacak. Modigliani, İtalyan sanatçının hayatını çalkantılı ve olaylı 48 saat boyunca anlatacak.

Johnny Depp, Modigliani Filmi ile Yeniden Yönetmenlikte

Projenin çekimlerinin 2023 yılında yapılması hedefleniyor. Depp'in filmde de rol alıp almayacağı henüz belli değil. İtalyan sanatçı daha önce Andy Garcia'nın oynadığı 2004 biyografik filmine konu olmuştu. Modigliani, Marlon Brando ile birlikte rol aldığı 1997 yapımı The Brave'den sonra Depp'in ikinci uzun metrajlı yönetmenlik çalışması olacak. Film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girmişti. Depp ayrıca eski karısı Vanessa Paradis için birkaç müzik videosu yönetmişti.

Depp, şu anda Fransız yönetmen Maïwenn'in üç yıl aradan sonra ilk filmi olan tarihi aşk hikâyesi Jeanne du Barry'de Kral XV. Louis olarak çekimlerde. Filmin çekimleri 26 Temmuz'da başladı ve Versailles ve Paris bölgesindeki diğer şatolarda sürmek üzere 11 hafta boyunca devam edecek.