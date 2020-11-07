Johnny Depp Yeni Filmi Fantastic Beast'ten Çıkartıldı! İşte Sebebi

Fantastik Canavarlar (Fantastic Beats) filminin kötü adam rolündeki oyuncusu Johnny Depp, Fantastic Beast'ten çıkartıldı. Warner Bros tarafından verilen bu karar, aktörün The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra geldi.

Hollywood oyuncusu Johnny Depp geçtiğimiz Cuma günü Warner Bros. stüdyosuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Halihazırda Fantastik Canavarlar (Fantastic Beats) filmi çekimlerinde olan ünlü oyuncu, İngiliz gazete The Sun'a açtığı davayı kaybetmesinin ardından film kadrosundan çıkarıldı.

"Warner Bros, Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden istifa etmemi istedi, bu talebe saygı duyduğumu ve kabul ettiğimi bilmenizi isterim." açıklamasıyla yeni Fantastik Canavarlar filminde olmayacağını doğrulayan Depp'in Hollywood kariyeri günden güne eriyor gibi gözüküyor.

Warner Bros. ise serinin üçüncü filminin yapımlarının durmadığını ve bu rol için yeniden düzenlemeye gittiklerini söyledi. Bir WB sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar filmlerdeki çalışmaları için Johnny'ye teşekkür ediyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Gellert Grindelwald'ın filmdeki rolü yeniden düzenlenecek."

Johnny Depp Fantastic Beast'ten neden çıkartıldı?

57 yaşındaki oyuncu, eski karısı Amber Heard'a saldırdığını iddia ettikten sonra The Sun gazetesine dava açmıştı. Ünlü oyuncu açıklamasında, mahkeme kararının "gerçeküstü" olduğunu ve karara itiraz etmeyi planladığını söyledi. The Sun ise mahkemede suçlamaları reddederken, yayınlanan makalenin tamamen doğru olduğunu vurguladı.

İngiliz mahkemesi, The Sun'ın yayınladığı makalenin büyük ölçüde doğru olduğunu ve Heard'ın fiziksel saldırı olaylarıyla ilgili 14 iddiasından 12'sinin desteklenebilir olduğunu tespit etti. Bu karar, Depp'e karşı bir ceza davası değildi, ancak oyuncunun halihazırdaki rolünü elinden alması için yeterli oldu.

Hollywood yıldızı ayrıca yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "Birleşik Krallık'taki mahkemenin gerçeküstü kararı, doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek ve itiraz etmeyi planladığımı onaylıyorum. Hayatım ve kariyerimin bu anıyla hatırlanmaması için çabalıyorum."

J. K. Rowling tarafından yazılan Fantastik Canavarlar, Depp'in kötü adam Gellert Grindelwald'ı oynadığı Harry Potter film serisinin bir parçası ve ön bölümü olarak çekiliyordu. Fantastik Canavarlar'daki kötü adam Gellert Grindelwald'ı rolüyle beğeni toplayan Johnny Depp'in yerine kimin geçeceği ise henüz bilinmiyor.