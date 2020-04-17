Johnny Depp, Instagram Hesabı Açtı! İşte Johnny Depp'in İlk Paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Johnny Depp Instagram hesabı açtı. Johnny Depp, Instagram üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

Johnny Depp Instagram'a Katıldı

Karayıp Korsanları ile büyük bir kitle edinen Johnny Depp, Instagram'da sadece 1 gecede 1.7 milyon takipçiye ulaştı. Ünlü oyuncunun yaptığı ilk paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Johnny Depp, Instagram hesabı üzerinden Jimmy Kimmel Live, Oprah, Emma Roberts ve Cara Delevingne dahil olmak üzere 90 kişiyi takibe aldı. Ünlü oyuncu ilk paylaşımında "Herkese merhaba. Şimdi sizin için bir şeyler çekiyorum. Bana bir dakika verin." mesajını düştü.

Hemen aşağıdan Johnny Depp'in ilk paylaşımına göz atabilirsiniz.

Johnny Deep'in ilk Instagram paylaşımı 1 milyon kullanıcı tarafından beğenildi ve pek çok yorum aldı. Sizler ünlü aktörün Instagram'a katılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!