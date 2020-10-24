Umut Verici İki Koronavirüs Aşısı Yeniden Testlere Başladı

Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları yeniden testlere başlıyor. Daha önce bilinmeyen bir hastalığa sebep olduğu belirtilen aşı denemeleri, FDA'dan alınacak onayla birlikte insanlı deney aşamasına devam edecek.

Bilmeyenler için, klinik araştırma sırasında beklenmeyen bir olay meydana geldiğinde aşı testi durdurulur. Böylece bağımsız bir veri ve güvenlik izleme kurulu, sorunun büyük olasılıkla aşı ile ilgili olup olmadığını kapsamlı bir şekilde araştırabilir.

Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları yeniden insanlı deneye başlıyor

Bu ayın başlarında bir katılımcıdaki açıklanmayan hastalık nedeniyle duraklatılan Johnson & Johnson Koronavirüs aşı denemesi, hastalığın aşıyla ilgili olmadığı anlaşıldıktan sonra yeniden test edilmeye hazırlanıyor.

12 Ekim'de duraklatılan Johnson & Johnson denemesi kapsamında aşı yapılan bir kişinin, enfeksiyon kaparak felç geçirdiği gözlemlenmişti. Araştırmacılar bunun aşı ile ilgili olma ihtimalini bulmak için tıbbi ayrıntıları incelemekle kalmadı, aynı zamanda benzer teknolojiyi kullanan diğer aşıları olmuş 100.000 kişinin daha güvenlik veritabanını inceledi.

Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre, aşı gönüllüsünün felç geçirmesiyle Koronavirüs aşısının bir bağlantısı bulunmuyor. Johnson & Johnson bilim sorumlusu Paul Stoffels, "Bugüne kadar topladığımız bilgiler ve harici uzmanlardan gelen açıklamalarla, aşı adayının felce neden olduğuna dair bir kanıt bulunamadı" dedi.

Johnson & Johnson haricinde, Eylül ayının başından bu yana ABD'de beklemede olan AstraZeneca Koronavirüs aşı denemesi de yeniden başlamak için Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alma girişimlerine başladı.

Ancak bir süredir durdurulan ve sebebi açıklanmayan AstraZeneca Koronavirüs aşısına ne olduğu henüz bilinmiyor. Yeniden test sürecine başladıklarını duyuran bu iki şirket, gönüllülerin katılmaya olan ilgisini azaltıp azaltmadığını da test edecek gibi gözüküyor.

AstraZeneca denemesinin baş araştırmacısı William Hartman, "Bu denemeyi tekrar çalışır hale getirmekten heyecan duyuyoruz. Katılımcı coşkusunun duraklamadan önceki seviyesine yaklaşıp yaklaşmayacağını söylemek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı. Ayrıca Koronavirüs aşı denemeleriyle ilgili son bilgileri almak için bu haberimize göz atabilirsiniz.