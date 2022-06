Joker'in Devam Filmi Onaylandı ve Filmin Adı Belli Oldu

Beyaz perdede yerini almasıyla birlikte milyonlar tarafından izlenen ve beğenilen Joker filminin nihayet devamı geliyor. Devam filminin resmî olarak çalışmalarına başlandı ve yönetmen Todd Phillips, devam filminin adının Joker: Folie à Deux olacağını açıkladı.

Başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı ilk Joker filmini yöneten ve birlikte yazan Todd Phillips, devam filminde senarist Scott Silver ile yeniden bir araya geliyor. Phillips, kırmızı yazı kapağını Instagram sayfasında paylaştı. Paylaşıma Phoenix'in senaryoyu okurken bir resmi de dâhil.

Hikâyeyle ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da Folie à Deux, aynı veya benzer zihinsel bozukluğun iki veya daha fazla kişiyi etkilediği psikolojik bir bozukluk olarak tanımlanan bir terim. Joker'in Batman ve Harley Quinn gibi karakterlerle psikolojik olarak bağımlı ilişkileri olduğu bilindiği için bu isim filme gayet uygun görünüyor.

Joker'in Devam Filmi Joker: Folie à Deux Geliyor

İlk Joker filmi 2019'da, ana Batman film zaman çizelgelerinden bağımsız bir film olarak piyasaya sürüldü. Başlangıç ​​hikâyesi, Gotham City'de Joker'e dönüşürken uçurumun eşiğine gelen yalnız bir parti palyaçosu olan Arthur Fleck'in hikâyesini anlatıyordu. Film, her ikisi de Martin Scorsese'nin yönettiği Taxi Driver ve The King of Comedy gibi filmlerden büyük ölçüde etkilenmiş ve esinlenmişti.

Başlangıçta bir devam filmi için planlar olmasa da Warner Bros.'un bir devam filmi yazması için Phillips ile anlaştığı ve Phillips'in başka bir bölüm için fikirler düşünmek adına bir süre zamana ihtiyacı olduğunu söylediği bildirildi. Daha önce de ilk filmdeki gibi "biraz tematik rezonans" bulamazsa devam filmi için geri dönmeyeceğini söylemişti.

Joker, çıktığı dönem lansman sonrası eleştirmenlerce beğenildi ve 11 Oscar adaylığı kazanarak En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik ödüllerini kazandı. Peki siz ikinci film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.