Bu Uygulamalarda Joker Kötü Amaçlı Yazılım Bulunuyor: Hemen Silin!

Joker kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar tespit edildi. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bu uygulamalardan herhangi bir yüklü ise bunları hemen silmeniz öneriliyor. Kaspersky tarafından tespit edilen tehlikeli uygulamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Joker Kötü Amaçlı Yazılım Bulunan Uygulamalar Listesi

Now QRcode Scan

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Dazzling Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

Classic Emoji Keyboard

Güvenlik firması Kaspersky'de kötü amaçlı yazılım analisti olan Tatyana Shishkova, Google Play Store isimli uygulama mağazasında bazı virüslü uygulamalar buldu. Shishkova tarafından paylaşılan bilgilere göre mağazadaki yedi uygulamada Joker olarak isimlendirilen zararlı yazılım bulunuyor.

Now QRcode Scan, EmojiOne Keyboard, Battery Charging Animations Battery Wallpaper, Dazzling Keyboard, Volume Booster Louder Sound Equalizer, Super Hero-Effect ve Classic Emoji Keyboard isimli uygulamalarda kötü amaçlı yazılım tespit edildi.

Zararlı yazılım tespit edilen bazı uygulamalar binlerce kullanıcı tarafından indirilmiş. Örneğin EmojiOne Keyboard 50 binden fazla indirme sayısına sahipken Now QRcode Scan ise 10 binden fazla indirilmiş. Bu da kötü amaçlı yazılımdan binlerce kişinin etkilendiğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, söz konusu uygulamaları kısa süre içerisinde Play Store'dan kaldırdı ancak bu uygulamaları daha önce cihazınıza yüklemiş olabilirsiniz. Bu sebepten ötürü kullanıcıların bu uygulamaları silmesi öneriliyor. Joker isimli zararlı yazılım, siz fark etmeden ücretli aboneliklere kayıt olabilir.

Joker kötü amaçlı yazılım olarak bilinen zararlı yazılım türü 3 yıl önce ortaya çıktı. Google, bu kötü amaçlı yazılımla mücadele etmek için hangi adımı atarsa atsın, kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin yeni bir yol bulması Play Store'un güvenliğine oldukça zarar verdi. Kaspersky analistine göre uzun bir süre boyunca görünürde olmayan zararlı yazılım yeniden gün yüzüne çıktı.

Uygulamaların geliştiricilerine bakılacak olursa listedeki uygulamaların hiçbiri ünlü, tanınmış yayıncılar tarafından Play Store kullanıcılarına sunulmamış. Burası Android kullanıcılarının güvenliği için büyük bir öneme sahip çünkü listedeki uygulamaların yayıncılarının tanınırlığı, güvenilir yayıncılara bağlı kalınmadığında neler olacağını çok ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.