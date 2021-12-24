Bu Uygulamalar Joker Kötü Amaçlı Yazılım İçeriyor: Hemen Silin!

Bazı uygulamar, joker kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanan keşfedilmesi zor, kendisini oldukça iyi bir biçimde gizlemeyi başaran bir zararlı yazılım türünü içeriyor. Cihazınızda bu uygulamalardan herhangi bir yüklü ise bunları hemen silmeniz önerildi.

Joker Kötü Amaçlı Yazılım İçeren Uygulamalar Listesi

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Color Message

Geçtiğimiz hafta Google Play Store'da yer alan Color Message isimli uygulamada Joker virüsü tespit edilmişti. 500 binden fazla indirilen uygulamanın kullanıcı bilgilerini bir sunucuya gönderdiği ve kullanıcıları ücretli aboneliklere kayıt ettiği gün yüzüne çıkmıştı.

Güvenlik şirketi Pradeo, Pradeo Security motoru aracılığı ile birtakım analizler gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Color Message uygulamasının kullanıcıların kişi listesine eriştiğini ve bu bilgileri ağ üzerinden bir sunucuya gönderdiği tespit edilmişti.

Gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonucunda Safety AppLock, Convenient Scanner 2, Push Message-Texting&SMS, Emoji Wallpaper, Separate Doc Scanner ve Fingertip GameBox isimli uygulamalarda kötü amaçlı yazılım keşfedildi. Bu uygulamalardan herhangi birine bile sahipseniz sizi içinden çıkılması zor bir durumun içine sokmaması için onlardan kurtulmanız iyi bir fikir olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, söz konusu uygulamaları kısa süre içerisinde Play Store'dan kaldırdı fakat bu uygulamaları daha önce akıllı telefonunuza ya da tabletinize yüklemiş olabilirsiniz. Bu nedenden dolayı kullanıcıların bu uygulamaları silmesi öneriliyor. Joker isimli zararlı yazılım, siz fark etmeden ücretli aboneliklere kayıt olabilir.

Araştırmacılar, Joker olarak isimlendirilen kötü amaçlı yazılımı ilk 2017 yılında keşfetti. Yazılım devi Google, bu kötü amaçlı yazılımla mücadele etmek için hangi adımı atarsa atsın, kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin yeni bir yol bulması Play Store'un güvenliğine oldukça zarar verdi. Bu yazılım, 2017'den beri zararsız gibi görünen uygulamalarda ara sıra ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre Fleeceware olarak sınıflandırılan Joker, mümkün olduğu kadar az kod kullanarak ve kendisini tamamen gizleyerek tespit edilmesini zor hale getirir. Özellikle son 2 yıl içerisinde Joker içeren uygulamaların sayısında artış yaşandı. Dolayısıyla kullanıcıların oldukça dikkatli olması gerekiyor.