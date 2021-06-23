Bu Uygulamalar Joker Kötü Amaçlı Yazılım İçeriyor!

Yeni bir araştırma sonucunda tespit edilen listedeki uygulamalar, joker kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanan keşfedilmesi zor, kendisini çok iyi bir şekilde gizlemeyi başaran bir zararlı yazılım türünü içeriyor. Cihazınızda bu uygulamalardan herhangi bir yüklü ise bunlardan hemen kurtulmanız öneriliyor.

Joker Kötü Amaçlı Yazılım İçeren Uygulamalar Neler?

Fast Magic SMS

Super Message

Go Messages

Super SMS

Element Scanner

Travel Wallpapers

Auxiliary Message

Google'ın resmi uygulama mağazası, söz konusu kötü amaçlı yazılım olduğunda mobil kullanıcıların zararlı yazılım açısından en çok sorun yaşadığı mağazaların başında geliyor.

Şirketin uygulama mağazasındaki popüler ve milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen temel uygulamalar zannedildiği kadar tehlikeli olmasa da çok popüler olmayan ancak kullanıcılara yine de ulaşmayı başaran uygulamalar birçok kullanıcının cihazına o kullanıcıların haberi bile olmadan zararlı yazılım bulaştırıyor.

Joker kötü amaçlı yazılım olarak bilinen zararlı yazılım türünün ortaya çıkışı 3 yıl öncesine dayanıyor. Google, bu kötü amaçlı yazılımla mücadele etmek için hangi adımı atarsa atsın, kötü amaçlı yazılım geliştiricilerinin yeni bir yol bulması Play Store'un güvenliğine oldukça zarar verdi. Quickheal'dan siber güvenlik araştırmacılarına göre uzun bir süre boyunca görünürde olmayan zararlı yazılım yeniden gün yüzüne çıktı.

Araştırmacılara göre kötü amaçlı yazılım geliştiricileri şu anda 8 uygulamanın aracılığı ile kullanıcıları hedefliyor. Bu uygulamalar arasında Super Message, Go Message, Super SMS, Element Scanner, Travel Wallpapers, Auxiliary Message, Fast Magic SMS gibi uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalardan herhangi birine bile sahipseniz sizi içinden çıkılması zor bir durumun içine sokmaması için onlardan kurtulmanız iyi bir fikir olabilir.

Uygulamaların geliştiricilerine bakılacak olursa listedeki uygulamaların hiçbiri ünlü, tanınmış yayıncılar tarafından Play Store kullanıcılarına sunulmamış. Burası Android kullanıcılarının güvenliği için büyük bir öneme sahip çünkü listedeki uygulamaların yayıncılarının tanınırlığı, güvenilir yayıncılara bağlı kalınmadığında neler olacağını çok ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Joker'i diğer kötü amaçlı yazılımlardan ayıran noktanın cihazınıza bir kez bulaştığında onu tespit etmenin zorluğu olduğunu unutmayın. Bu nedenle Play Store'dan bile uygulama indirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor.