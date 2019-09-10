Joker Virüsü Android Kullanıcılarını Tehdit Ediyor

Google Play Store’da yer alan bazı uygulamaların telefonlara virüs bulaştırması ile daha önce de karşılaşmıştık. Bu sefer Android kullanıcılarını tehdit eden son virüsün adı Batman’in baş düşmanından adını alan Joker isimli zararlı yazılım oldu.
Joker, Play Store’da yer alan 24 uygulamada tespit edildi. Google, bu uygulamaları kaldırmadan önce neredeyse uygulamalar yarım milyona yakın kez indirildiler. Uygulamayı indirmiş olan pek çok kullanıcı şu an tehdit altında. Bu yüzden aşağıda yer alan uygulamaları telefonunuzda varsa acilen silmeniz gerekiyor.
- Advocate Wallpaper
- Age Face
- Altar Message
- Antivirus Security - Security Scan
- Beach Camera
- Board picture editing
- Certain Wallpaper
- Climate SMS
- Collate Face Scanner
- Cute Camera
- Dazzle Wallpaper
- Declare Message
- Display Camera
- Great VPN
- Humour Camera
- Ignite Clean
- Leaf Face Scanner
- Mini Camera
- Print Plant scan
- Rapid Face Scanner
- Reward Clean
- Ruddy SMS
- Soby Camera
- Spark Wallpaper
Güvenlik araştırmacısı olan Aleksejs Kuprins tarafında keşfedilen virüs, kullanıcıların premium üye oldukları uygulamalardan para sızdırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de uygulama içerisinde yer alan reklamlara tıklıyor ve bu sitelere telefonun kullanıcısıymış gibi giriş yapıyor. Ardından kurbanların kısa mesajlarına ulaşan uygulamalar, güvenlik kodunu kullanarak ödemeleri onaylıyorlar.
Play Store’da Google’ın henüz tespit edemediği başka zararlı yazılımlar yer alıyor olsa da şimdilik bilinen 24 uygulamayı silmeniz iyi olacaktır. Ayrıca uygulamaları daha önce kullandıysanız şüpheli aktiviteleri kontrol edip gözden geçirmeniz de iyi olacaktır.