Joker Virüsü Android Kullanıcılarını Tehdit Ediyor

Google Play Store’da yer alan bazı uygulamaların telefonlara virüs bulaştırması ile daha önce de karşılaşmıştık. Bu sefer Android kullanıcılarını tehdit eden son virüsün adı Batman’in baş düşmanından adını alan Joker isimli zararlı yazılım oldu.

Joker, Play Store’da yer alan 24 uygulamada tespit edildi. Google, bu uygulamaları kaldırmadan önce neredeyse uygulamalar yarım milyona yakın kez indirildiler. Uygulamayı indirmiş olan pek çok kullanıcı şu an tehdit altında. Bu yüzden aşağıda yer alan uygulamaları telefonunuzda varsa acilen silmeniz gerekiyor.

Advocate Wallpaper

Age Face

Altar Message

Antivirus Security - Security Scan

Beach Camera

Board picture editing

Certain Wallpaper

Climate SMS

Collate Face Scanner

Cute Camera

Dazzle Wallpaper

Declare Message

Display Camera

Great VPN

Humour Camera

Ignite Clean

Leaf Face Scanner

Mini Camera

Print Plant scan

Rapid Face Scanner

Reward Clean

Ruddy SMS

Soby Camera

Spark Wallpaper

Güvenlik araştırmacısı olan Aleksejs Kuprins tarafında keşfedilen virüs, kullanıcıların premium üye oldukları uygulamalardan para sızdırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de uygulama içerisinde yer alan reklamlara tıklıyor ve bu sitelere telefonun kullanıcısıymış gibi giriş yapıyor. Ardından kurbanların kısa mesajlarına ulaşan uygulamalar, güvenlik kodunu kullanarak ödemeleri onaylıyorlar.

Play Store’da Google’ın henüz tespit edemediği başka zararlı yazılımlar yer alıyor olsa da şimdilik bilinen 24 uygulamayı silmeniz iyi olacaktır. Ayrıca uygulamaları daha önce kullandıysanız şüpheli aktiviteleri kontrol edip gözden geçirmeniz de iyi olacaktır.