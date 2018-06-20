Jon Bernthal, The Walking Dead’in 9. Sezonunda Geri Dönüyor!

Eski günlerini mumla arayan The Walking Dead, dizinin simge karakteri Rick Grimes’e hayat veren Andrew Lincoln’ün ayrılığını, geçmişten tanıdık bir yüzle kapatmak istiyor.

Robert Kirkman’ın ünlü çizgi roman serisinden televizyona uyarlanan The Walking Dead, tam 8 sezondur ekranlarda. AMC’nin en başarılı yapımlarından birisi olan dizi, son dönemde ciddi bir reyting kaybı yaşıyor. Eski popüleritesinden bir hayli uzak olan TWD, buna rağmen kemik hayran kitlesini muhafaza etmeyi başarıyor. Ancak aynı şeyi başrol oyuncuları için yapamadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Dizinin başrol oyuncusu Andrew Lincoln’ün ayrılık kararının ardından, The Walking Dead’in bir diğer sevilen karakteri Maggie Greene’e hayat veren Lauren Cohan’in vedası TWD hayranlarını derinden sarsmıştı.

Shane Walsh karakterinin öldüğü sahne...

The Hollywood Reporter ‘ın haberine göre, AMC yaşanan kan kayıplarına bir nebze de olsa çözüm üretmek adına dizinin ilk 3 sezonunda Shane Walsh karakterini canlandıran Jon Bernthal’ı bir bölüm için yeniden yapıma dahil edecek. Hatırlayanlarınız olacaktır; Shane Walsh, eşiyle ilişki yaşadığını öğrenen dostu Rick (Andrew Lincoln) tarafından öldürülmüştü. Ardından zombi olarak dirilen Shane’i Rick’in oğlu Carl (Chandler Riggs) vurmuştu.

Dizinin dokuzuncu sezonunda sadece bir bölümde yer alacak olan Jon Bernthal'ın, dizide ne şekilde görüneceği ve hikayeye nasıl dahil edileceği gibi detaylar henüz netlik kazanmadı, ancak büyük ihtimalle geçmişe ait bir sahnenin flashback’inde olacak.

Tabii, Bernthal’ın canlandırdığı Shane karakterinin dönüşü uzun soluklu olmayacak. Zira Bernthal, şu sıralar Netflix’te yayınlanan Marvel’ın anti kahramanı The Punisher ile adından bir hayli söz ettiriyor. Popüler dizide Frank Castle (Punisher) karakterine hayat veren ünlü oyuncu, adını duyurduğu The Walking Dead’i eski günlerine döndürebilir mi bilmiyoruz. Ancak AMC’nin, kan kaybı yaşayan dizinin yaralarını bu hamleyle sarmaya çalıştığı bir gerçek.