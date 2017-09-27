‘Jon Snow’ ve ‘Ygritte’ Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Game of Thrones’un yazarı George R.R Martin’in, kendilerine biçtiği aşk senaryosunu kısa bulan kuzey lordumuz John Snow (Kit Harington) ile güzeller güzeli yabani kızımız Ygritte (Rose Leslie) gerçek hayatta 5 yıldır birliktelerdi. İkili, birbirlerine duydukları aşkı nişanlanarak taçlandırdı ve evlilik yolunda ilk adımı attı. Hayırlısı olsun diyoruz.

Verdiği sezon finalinin ardından hayranlarını gözü yaşlı bırakan Game of Thrones’tan güzel bir haber geldi. Dizideki aşkları trajik bir sonla yarım kalan, ‘Jon Snow’ ve Ygritte’ 5 yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandı.

Dizide başlayan aşklarını gerçek hayata taşıyan Kit Harington ve Rose Leslie, ailelerine ve arkadaşlarına nişanlandıkları müjdesini verirken, evlilik tarihinin henüz netlik kazanmadığını söylediler.

Ygritte karakterini canlandıran Rose Leslie’nin, dizi de söylediği ‘You know nothing Jon Snow’ cümlesinin hiç de doğru olmadığını söyleyelim. Zira, Kit Harington’ın çok güzel bir evlenme teklifi yaparak Rose Leslie’nin kalbini çaldığı söyleniyor. Demem o ki, Jon Snow bu işleri çok iyi biliyor. Sanırım Ygritte de artık farkına varmıştır.

​İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 30 yaşındaki oyuncunun kendisiyle aynı yaştaki kız arkadaşıyla bir an önce evlenmek istediğini söyledi: "Kit, Rose ile aynı eve çıktıktan sonra kararını netleştirdi. Bu aşamadan sonra evlilik için doğru zamanın geldiğini düşünüyor."

Leslie, geçen ocak ayında Harington ile olan ilişkisini bir sonraki adıma taşımak için ünlü oyuncunun İngiltere'nin Doğu Anglia bölgesinde bulunan malikanesine taşınmıştı.

Harington ise katıldığı bir talk show programında konuyla ilgili, "Ona eve taşınmanın nedeni olarak, ‘Bak sevgilim, bizim kendimize ait bir alanımızın olması önemli' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Umarım Kit Harington’ın evliliği sonrası çıkacağı balayı, dizinin verdiği arayı uzatmaz. Halihazırda iki sene araya giren Game of Thrones, hayranlarını bir hayli üzmüştü.

Şaka bir yana, Tamindir ailesi olarak her iki sevgili tebrik ediyor ve bir yastıkta kocamalarını diliyoruz!