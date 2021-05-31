Josef de Souza, Excalibur'u Seçti!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, yeşil sahalardaki büyük başarısının yanında oyun dünyasının büyük bir tutkunu olarak tanınıyor. Josef de Souza'nın yeni oyun bilgisayarı için tercihi Excalibur oldu! Peki Brezilyalı yıldız, Excalibur'un hangi modelini tercih etti?

Josef de Souza Excalibur E600 ile Oyun Deneyimini Yeniden Şekillendiriyor!

Casper'ın üretim merkezinde bir gün geçiren ve Enis Kirazoğlu ile birlikte kendisine uygun bir bilgisayar konfigürasyonu oluşturan Josef de Souza, son dönemlerin en popüler oyunlarından birisi olan Call of Duty: Warzone deneyimini Excalibur E600 ile yaşadı.

Josef de Souza'nın Bilgisayarının Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i7 (11. nesil)

Intel Core i7 (11. nesil) Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB

Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB Anakart: Z590

Z590 Bellek: 64 GB RAM

64 GB RAM Depolama: 2 TB SSD

2 TB SSD Power Supply: 1.200W Platinum

Daha iyi ve daha güçlü performans sergileyeceği oyun bilgisayarına ihtiyaç duyacak kadar oyun tutkunu olan ünlü futbolcu, güç ve performansı en üst segmentte bulabileceği bilgisayar arayışına da ünlü YouTuber Enis Kirazoğlu ile son verdi. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın konuğu olarak üretim merkezini ziyaret eden ikili, Türkiye’de ilk kez bir futbolcuya özel konfigürasyon bilgisayar yaratıp keyifli bir oyun deneyimi yaşadılar.

Kendisine özel konfigürasyonu yapılmış E600 masaüstü oyun bilgisayarının başına geçen Josef de Souza, son dönemin en iyi oyunlarından COD:Warzone oyununu oynadı. Başlarda rakiplerine karşı zorluk çeken ünlü futbolcu, birkaç pratikten sonra oyuna ısınmaya başladı.

Excalibur’un ona sağladığı yüksek FPS değerlerine hayran kalan ve hareket alanının masaüstü bilgisayarda verdiği etkiye bayılan yıldız futbolcu, Excalibur ile birkaç haftalık deneyiminden sonra profesyonel seviyede oyunlar sergileyebileceğini de video izleyicilerine aktardı.