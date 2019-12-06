Jotun: Valhalla Edition, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Bugün belki haftanın başı değil ama ücretsiz Epic Games Store oyunu için haftanın başı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta duyurulduğu üzere Jotun: Valhalla Edition, şu anda ücretsiz olarak mağazadan indirilebilir.

Jotun: Valhalla Edition

Jotun, PC, OS X, Linux, PlayStation 4, Wii U, Xbox One ve Switch için Thunder Lotus Games tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmıştı. 2015 yılında oyuncularla buluşan oyun, Thora isimli ölü bir Viking kadın karakterin hikayesini anlatıyor. Pek de hoş olmayan bir ölüm ile yaşama deva eden karakterinizin hedefi Valhalla'ya girmek olacak. Ama bunun için de doğanın, kargaşanın ve gücün devasa elementleri olan Jötunn'ları bertaraf ederek ilerleyerek tanrılara karşı kendinizi kanıtlamanız gerekiyor.

Oyunun Valhalla sürümünde ise ekstradan Valhalla modu bulunacak. Bu modda, sizi normalinden çok daha zorlu meydan okumalar bekleyecek.

Eğer Jotun: Valhalla Edition hoşunuza gittiyse, 12 Aralık 2019 tarihine kadar Epic Games Store hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Bu oyundan sonra oyunculara sunulacak olan sıradaki ücretsiz oyun ise The Escapists olarak belirlenmiş.