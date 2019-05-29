Journey 6 Haziran'da PC için Geliyor

Bağımsız oyun sektörü günümüzde büyük bir sektör haline geldi. Çünkü her ne kadar büyük bir bütçe ile yapılmış oyunları oynamak çekici gelse de değişik hikayelere sahip bağımsız oyunlar da farklı şeyler denemek isteyen oyuncular tarafından oldukça ilgi görüyor.

Bu bağımsız oyunlardan bir tanesi de şimdiye kadar pek çok ödül kazanmış olan Journey. 2012 yılında PlayStation 3 ve 2015 yılında ise PlayStation 4 platformları için satışa çıkan Journey, yakında PC’de de oynanabilir olacak.

2018’in Aralık ayında Journey'nin PC versiyonunun çıkacağının duyurulmasının ardından, herkes kesin çıkış tarihini merak etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde oyunun yayıncısı Annapurna Interactive ve geliştiricisi Thatgamecompany, oyunun PC versiyonunun çıkış tarihinin 6 Haziran olduğunu duyurdu.

Oyunu daha önce oynamamış olanlar için kısaca özetlemek gerekirse, Journey’de amacınız gizemli bir dünyada uçsuz bucaksız çölleri aşarak yolculuk etmek. Journey'de antik kalıntılar arasında gezinirken karşınıza dost canlısı yaratıklar da çıkabilir düşman olanlar da. Birbirinden değişik manzaralar görerek ilerlerken bir yandan da müthiş müzikler ve ses de size eşlik ediyor ve yolculuğun tadını çıkarıyorsunuz.

Journey'nin ön satışları Epic Games Store'da başlayacak ve oyunun satış fiyatı 13 Haziran'a kadar 14.99 dolar yerine 4.99 dolar olacak. Oyunun Steam ve GOG gibi diğer platformlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.