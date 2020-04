Journey to the Savage Planet ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass servisine aylık olarak yeni oyunlar eklenmeye devam ediliyor. Nisan ayına girmemiz ile birlikte, yeni hangi oyunların geleceğini de merak ediyorduk. Bugün gerçekleştirilen yeni Inside Xbox programında, Xbox Game Pass servise gelecek yeni oyunlar da duyuruldu.

Bu ayın ilk oyunları Alvastia Chronicles, Football Manager 2020, Journey to the Savage Planet, Mistover ve Stranger Things 3: The Game olacak.

Alvastia Chronicles (9 Nisan 2020) - Xbox One

Alvastia Chronicles oyununun hikayesi Alan ve Elmia isimli kardeşlerin başlarından geçenleri anlatıyor. Hikayenin geçtiği zamandan on yıl önce ebeveynlerini öldüren adamla karşılaştıktan sonra, iki kardeş intikam yemini ediyorlar ve yukarıdaki dünyayı istila eden yaratıkları temizleyerek Alvastia topraklarına huzuru geri getirmek için yola çıkıyorlar.

Journey to the Savage Planet (9 Nisan 2020) - Xbox One

Typhoon Studios tarafından geliştirilmiş olan Journey to the Savage Planet, Ocak ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Yıldızlararası uzay şirketi Kindred Aerospace tarafından tuhaf bir gezegene indirilen bir karakteri yöneteceğiz. Amaç ise bu gezegenin gizemini çözmek ve gelecekte insanlığın kolonileşmesine uygun olup olmadığına karar vermeye çalışmak olacak.

Bu iki oyundan Alvastia Chronicles, PC için Xbox Game Pass servisine de gelecekken, Football Manager 2020, Mistover ve Stranger Things 3: The Game, PC oyuncularına sunulacak diğer ücretsiz oyunlar olacak.

Football Manager 2020

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından da yayınlanan futbol menajerlik oyununda, dünya futbolundaki en iyi elli ülkeden arasından tercihinize göre bir kulübü seçiyor ve yönetimine geçiyorsunuz.

Mistover

Beklenmedik bir olay sonucunda dünya, acımasız yaratıkların istilasına uğruyorlar. Savunmasız kalan insanlık ise yok oluşun eşiğine geliyor. Ne var ki bütün umutlar sönmüşken yaratıklar bir anda ortadan kayboluyorlar. Bir sonraki istilanın önlenebilmesi için, Corps adı verilen afetzede grubu yaşanan olayların arkasındaki gizemi çözebilmek için yola çıkıyorlar.

Stranger Things 3: The Game

Stranger Things 3: The Game, aynı isimli dizinin üçüncü sezonuna eşlik eden oyun oluyor. Diziden aşina olduğunuz olaylara oyunda da tanık olmanın yanı sıra daha önceden görmediğiniz maceraları, karakter etkileşimlerini ve gizleri de keşfe çıkacaksınız. Stranger Things 3: The Game oyununda da bir ekip çalışması olacak. Senaryo boyunca Hawkins dünyasını keşfedecek, karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözecek ve sevdiğiniz bir karakteri seçerek kötülüklere karşı savaşacaksınız.

Son olarak, 15 Nisan 2020 tarihinde Xbox Game Pass servisinden sekiz adet oyun daha kaldırılacak. Xbox One tarafındaki oyunlar Guacamelee Super Turbo Championship Edition, MX vs ATV Reflex, Prey, Samurai Showdown II ve The Book of Unwritten Tales 2, PC tarafında ise Fez, Into the Breach, Prey ve Valkyria Chronicles olacak.