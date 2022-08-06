Nintendo Joy-Cons'a Steam Desteği Geliyor

Nintendo'nun Switch ile tanıttığı oyun kumandası Joy-Cons, çoğu kullanıcı tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Şimdiye kadar sadece Switch konsolunda kullanılabilen Joy-Cons'a Steam desteği geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Steam Topluluk Güncellemesi'nde duyurulan bilgiye göre Joy-Cons oyun kumandasının Steam oyunlarına uyumlu olması için beta süreci başlatıldı. Şu an için yalnızca Steam Client Beta üzerinden Joy-Cons entegrasyonu sağlanabiliyor. Beta süreci boyunca geri dönüşlere göre uyumluluk sorunlarını gidermeyi planlayan Steam, yakın zamanda tüm kullanıcılar için hizmeti vermeye başlayacak.

Steam Uyumlu Oyun Kumandası Sayısı Artıyor!

DirectInput sistemine uygun olan her oyun kumandası Steam üzerinde kullanılabiliyor. Playstation, Xbox, Razer, Logitech gibi markaların çoğu oyun kumandası sorunsuz bir şekilde Steam oyunlarında çalışıyor. Platformun kullanılabilirliğini artırmak isteyen Valve, genellikle diğer firmalarla iş birliği yapmayan Nintendo'yu dahi uyumluluk için ikna etmeyi başardı.

Nintendo desteği aslında sanıldığı kadar yeni değil. Halihazırda 2018 yılından beri kullanıcılar Nintendo Switch Pro kontrolcüyü Steam üzerinde kullanabiliyordu. Geçtiğimiz haziran ayında ise Steam; NES, SNES, Sega Genesis ve Nintendo 64 için üretilen kablosuz oyun kumandalarını kapsayan bir destek paketi duyurmuştu.