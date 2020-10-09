Bir YouTuber Joystick İlaveli PS4 Oyun Kolu Geliştirdi

Çılgın fikirleri ile birbirinden eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturan YouTuber Akaki Kuumeri, takipçilerinin önüne bu kez yeni geliştirmiş olduğu Joystick ilaveli PS4 oyun kolu ile çıktı. Sony firması tarafından PlayStation oyun konsolları için geliştirilen DualShock 4'ün üzerinde çalışan YouTuber, oyun çubuğu (joystick) ile çalışan halini yaptı. İşte aboneler tarafından çılgın fikirleri ile tanınan YouTuber'ın yeni videosunda gösterdiği oyun kolu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Joystick İlaveli PS4 Oyun Kolu Nasıl Çalışıyor?

Akaki Kuumeri'nin aboneleri, çılgın fikirleri ile tanınan YouTuber'ın kanalında yayımlanan bir video ile karşılaşır karşılaşmaz gözlerine inanamadı. YouTuber Kuumeri, kanalında yayımladığı video ile abonelerine sunmak üzere geliştirdiği oyun kolunu gösterdi. Joystick ilaveli PS4 oyun kolu ile karşılaşan kanalın aboneleri ise YouTuber'ın yaratıcılığına hayranlıklarını dile getirdi.

DualShock 4 için eklenen oyun çubuğu özellikle "Star Wars: Squadrons" gibi video oyunları oynamak için birebir görünüyor. Uçak sürülen video oyunlarında kullanılabilecek oyun kolu, oyunculara tıpkı gerçek bir pilot olduğu hissini verebilir. Kuumeri tarafından oyun koluna eklenen oyun çubuğunun doğru bir şekilde çalışabilmesi için uzun ve dayanıklı iplerden yardım alınıyor.

Thingiverse'te oyun kolunun geliştirilme aşamalarını paylaşan YouTuber Kuumeri'nin DualShock 4 için tasarladığı mekanizmanın yanı sıra Xbox 360 ve Switch Pro için geliştirdiği mekanizmaları da bulunuyor. Kuumeri'nin Reddit'te yaptığı açıklamaya göre YouTuber'ın "şimdilik" Xbox One için benzer bir projesi bulunmuyor ancak takipçileri tarafından yeterli miktarda talep geldiği durumda DualShock 4 projesinin benzerini Xbox One için de yapabilir.

YouTube kanalında yaptığı iyileştirmeleri paylaşan Akaki Kuumeri'nin DualShock 4 projesi, uçuş çubuğu ile sağlamlık veya özellik açısından karşılaştırılmayabilir ancak oyuncunun amacı sadece herhangi bir video oyununda uçak sürmek ise Kuumeri'nin mekanizması kesinlikle faydalı olacaktır. Peki, Kuumeri'nin joystick ilaveli PS4 oyun kolu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.