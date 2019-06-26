JP Morgan'ın Kripto Parası Bu Yılın Sonunda Geliyor

Bitcoin’in liderliğindeki kripto para piyasasının yeniden canlanması, büyük şirketlerin bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir kendi kripto parasını geliştiren ünlü yatırım bankası JPMorgan Chase, bu yılın sonunda pazardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Bu yılın başlarında 3 bin dolara kadar düşen Bitcoin, nisan ayından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Son 24 saatte yüzde 13’ten fazla değer kazanan popüler kripto para birimi, şu anda 12.821 dolardan işlem görüyor.

370 milyar dolarlık pazarın yüzde 61.6’sını kontrol eden Bitcoin, görkemli yükselişine durdurak vermeden devam ediyor.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan Chase, geçtiğimiz şubat ayında kendi kripto parasını geliştirdiğini açıklamıştı. Projede sona gelen ünlü banka, JPM Coin adını verdiği dijital para birimini 2019 yılı sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor.

JPMorgan Chase'in Quorum ile desteklediği JPM Coin, “sabitcoin” işlevi görecek. İtibari para, altın veya petrol gibi gerçek dünya varlıklarına fiyatı sabitlenmiş kripto paralara stablecoin, yani sabitcoin deniyor. Haliyle bu kripto paralar, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıklara kıyasla çok daha düz bir çizgide ilerliyor ve spekülasyonlara karşı kapalı oluyor.

JPM Coin karşılığında kullanılan itibari paralar bankaya yatırılacak. Ardından Blockchain sistemine aktarılacak ve bunun karşılığında JPM Coin alınabilecek.

JP Morgan Chase’in CEO’su Jaime Dimon, Eylül 2017’de yaptığı açıklamada, Bitcoin’in dolandırıcılıktan başka bir şey olmadığını söylemişti. O dönem dijital paraların geleceğinin olmadığını söyleyen Dimon, kripto para işlemlerinde bulunan herhangi bir çalışanını işten kovacağını belirtmişti.



