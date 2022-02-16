Dünyanın En Büyük Bankası JP Morgan, Metaverse’de Ofis Açtı

Piyasa değeri açısından hem ABD’nin hem de dünyanın en büyük bankası olan JP Morgan, Metaverse çılgınlığına katıldı. Birçok şirketin Metaverse evreninde mağaza açmasının ardından JP Morgan da sanal evren Decetraland’de ofis açtığını duyurdu. Banka, Metaverse’deki ofisine ‘Onyx’ ismini verdi. Şu an için aktif olarak hizmet vermeyen ofisin, ilerleyen zamanlarda sanal dünyanın ekonomisini yönetmeye başlayabileceği konuşuluyor.

Burger King, Samsung, Nike gibi büyük şirketlerin yanında GSM operatörü Turkcell’in de Metaverse evreninde şube açtığı haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Birçok büyük şirketin sanal evrende şube açmasından dolayı aslında JP Morgan’ın da bu şekilde bir sanal ofis açması pek de şaşırtıcı olmadı. Ancak buradaki en önemli nokta, JP Morgan’ın Metaverse evrenine giren ilk büyük banka olması.

JP Morgan, Decentraland'da Ne Yapabilir?

JPMorgan, konuyla ilgili açıklamalarında teknolojinin hala geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Ancak yine de Metaverse’de büyük fırsatlar olduğunu belirten banka, açıklamalarında ‘metanomi’ ibaresine yer verdi. Metanomi, Metaverse teknolojilerindeki ekonomiyi ifade ediyor.

JPMorgan'a göre Metaverse teknolojisi, ilerleyen dönemlerde kendi kredi ve ipotek sistemlerine, emlak piyasasına ve kiralama kontratlarına sahip olacak. Yani bir başka deyişle, gerçek dünyada yer alan finans işlemleri ilerleyen dönemlerde sanal dünyada da gerçekleşecek. İşte bu nedenle JP Morgan yetkilileri, gerçek dünyada sahip oldukları yetkinliği Metaverse’de de en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyor.