Julian Assange, Ekvador Büyükelçiliği İçinde Tutuklandı

Yaklaşık 7 yıldır Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, elçilik binası içerisinde tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ilişkin gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan Assange, ülkesi İsveç’te cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yargılanıyordu.

Hakkında tutuklama kararı bulunan WikiLeaks kurucusu, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange’ın diplomatik iltica hükümlerini defalarca ihlal ettiği için WikiLeaks kurucusuna verilen diplomatik sığınma statüsünü feshetmeye karar verdiklerini açıkladı.

Moreno ayrıca Assange'ın, kendisini 6 yıl 10 aydır Londra Büyükelçiliğin’de ağırlayan Ekvador'a karşı “nezaketsiz ve saldırgan davranışlar” gösterdiğini de söyledi.

Bugün, İngiliz polisi tarafından elçilik binası içerisinde tutuklanan Assange, ABD Ordusu'nda görevli Chelsea Manning'den 2010 yılından çok gizli bilgileri alma ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Rusların ele geçirdiği Demokratik Ulusal Komite e-postalarını yayınlama suçundan davalarla karşı karşıya kalabilir.

Assange'ın iltica hakkı Rafael Correa'nın başkanlığında başlamıştı. 2017 yılında Ekvador’un yeni devlet başkanı seçilen Moreno, geçtiğimiz yıl The Guardian ’a verdiği demeçte, WikiLeaks kurucusunun Ekvador hükümetinin koyduğu şartlara uyduğu ve başka ülkelerde yaşanan politik gelişmeler hakkında sosyal medya paylaşımı yapmadığı müddetçe devam edeceğini söylemişti.

Ekvador hükümeti, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin ‘uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı’ için Assange’ın internet erişiminin kesildiğini açıklamıştı.

Ekvador’un 2014 yılından bu yana Assange’ın korunması için 5 milyon dolardan fazla para harcadığı belirtiliyor.