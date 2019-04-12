Julian Assange’ın Tutuklanmasında Payı Olanlar Anonymous’un Hedefinde

İngiltere'deki Ekvador büyükelçiliği'nden polis zoruyla çıkartılan ve tutuklanan Julian Assange ile ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Şu an için İngiltere’nin Julian Assange’ı ABD’ye teslim edip etmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Eğer İngiltere Assange’ı ABD'ye teslim ederse, büyük bir ihtimalle İngiltere hükümeti önemli bir kesimi karşısına almış olacak.

Bundan kısa bir süre önce ABD’ye ait önemli yazışmaları ve gizli bilgileri ifşa eden Julian Assange, neredeyse bütün önemli ülkelere sığınma talebinde bulunmuştu. Ekvador Hükümeti, sığınma talebini kabul ettikten 7 yıl sonra bu kararından vazgeçti. İngiltere polisi, onu gözaltına aldıktan sonra, mahkeme tutuklanmasına karar verdi.

Anonymous, ABD Başkanı ve CIA sorumlusuna tehdit yağdırdı

Tüm bu gelişmelere sessiz kalamayan Anonymous, yaptığı açıklamada hem ABD Başkanı’nın hem de CIA sorumlusunun çizmelerinde tir tir titreyeceğini söyledi. Dünyanın en büyük hacker gruplarından bir tanesi olarak kabul edilen Anonymous, ABD başkanı ve CIA sorumlusuna çok büyük saldırılarda bulunacaklarını söyledi.

Hem ABD Hükümetinden, hem de Ekvator Hükümetinden en önemli kişilerin imza attığı Assange’ın gözaltına alınması kararı, Dünyanın her yerinde yankı buldu. Bundan kısa bir süre önce ABD'nin gizli yazışmalarını ifşa eden Edward Snowden’da, Julian Assange’a destek veren kişiler arasında yer alıyor.

Anonymous gibi hacker grupları, yakın bir zamanda ABD Hükümetine karşı birleşebilir ve yeni bilgi sızıntıları gerçekleşebilir. Tüm bu sızıntıları, sizler için yakından takip ediyoruz.