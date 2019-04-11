Julian Assange'ın Tutuklanmasının Ardından WikiLeaks'in Bitcoin Bağışları Arttı

Julian Assange’ın Ekvador’un Londra Büyükelçiliği binasında tutuklanmasının ardından WikiLeaks’e Bitcoin üzerinden yapılan bağışlarda önemli bir artış gözlemlendi.

Yaklaşık 7 yıldır Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, diplomatik sığınma statüsünün iptal edilmesinin ardından bugün İngiliz polisi tarafından tutuklanmıştı.

Assange, ABD Ordusu'nda görevli Chelsea Manning'den 2010 yılından çok gizli bilgileri alma ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Rusların ele geçirdiği Demokratik Ulusal Komite e-postalarını yayınlamakla suçlanıyor.

Ünlü internet aktivistinin tutuklanmasının ardından WikiLeaks’in Bitcoin bağışlarında artış yaşandı. WikiLeaks, Assange'in tutuklanmasının haberi üzerine bir dakika sonra bağış sayfasının bağlantısını tweetledi.

URGENT: Julian Assange has been arrested by UK police.



DONATE:https://t.co/vvbZBOgCwL — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Bağışlardaki artışa rağmen, şu anki adresine bağışlanan toplam miktarın nispeten küçük kaldığını ve Assange'ın tutuklanmasından önce Wikileaks'in üçte birinden fazlası yani 15.000 dolar değerinde BTC olduğunu belirtmekte fayda var.

Blockchain.com'dan elde edilen veriler, Wikileaks'in Bitcoin adresinde toplam 161 bağış aldığını gösteriyor; ancak yeni bağışların hala işleme sokulmakta olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

WikiLeaks, Bitcoin’e ek olarak banka havalesi, çek, nakit para ve gizlilik odaklı kripto para birimi Zcash yoluyla yapılan bağışları da kabul ediyor.

Wikileaks, Visa, Mastercard, PayPal ve Bank of America'nın hesaplarına yapılan transferlerin 2011 yılında bloke edilmesinin ardından Bitcoin bağışlarını kabul eden ilk büyük platformlardan olmuştu.

Assange’ın, bu öğleden sonra Westminster Magistrates mahkemesine götürülmesi bekleniyor. ABD’ye ilişkin gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan Wikileaks kurucusunun ABD’ye iade edilmesi gündemde.