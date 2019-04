Julian Assange'ın Tutuklanmasının Ardından WikiLeaks'in Bitcoin Bağışları Arttı

Julian Assange’ın Ekvador’un Londra Büyükelçiliği binasında tutuklanmasının ardından WikiLeaks’e Bitcoin üzerinden yapılan bağışlarda önemli bir artış gözlemlendi.

Yaklaşık 7 yıldır Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, diplomatik sığınma statüsünün iptal edilmesinin ardından bugün İngiliz polisi tarafından tutuklanmıştı.

Assange, ABD Ordusu'nda görevli Chelsea Manning'den 2010 yılından çok gizli bilgileri alma ve 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Rusların ele geçirdiği Demokratik Ulusal Komite e-postalarını yayınlamakla suçlanıyor.

Ünlü internet aktivistinin tutuklanmasının ardından WikiLeaks’in Bitcoin bağışlarında artış yaşandı. WikiLeaks, Assange'in tutuklanmasının haberi üzerine bir dakika sonra bağış sayfasının bağlantısını tweetledi.

URGENT: Julian Assange has been arrested by UK police.



DONATE:https://t.co/vvbZBOgCwL