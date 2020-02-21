Juno'dan Jüpiter'de Devrim Yaratacak Buluş

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jüpiter'i incelemek için yolladığı Juno keşif uydusundan yepyeni bir haber geldi.

Jüpiter'de Su Bulundu

2016 yılında Jüpiter'e ulaşan Juno keşif uydusu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Keşif uydusu Jüpiter'de incelemelerini yaparken su buldu. Juno tarafından bulunan su Jüpiter'in ekvator bölgesinde yer almakta. Bu bölgedeki atmosferi oluşturan moleküllerin yüzde 25 oranında sudan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Keşif uydusunun bulduğu suyun oranının oldukça az olduğu ancak bu gelişmenin oldukça heyecan verici olduğu açıklandı. Dünyada büyük yankı bulan bu keşif gezegen bilimciler tarafından oldukça önemli. Gezegen bilimciler uzun yıllar boyunca Jüpiter'in yapısı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemektelerdi.

Sizler Jüpiter'de su bulunması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uzayda yaşam ileride gerçek olabilir mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!