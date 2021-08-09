Juno'nun 10. Yılı Jüpiter Uydusu Ganymede'nin Yeni Fotoğrafıyla Kutlandı

Jüpiter uydusu Ganymede'in yeni görüntüsü, 20 Temmuz 2021 tarihinde NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Juno isimli uzay aracının hizmete başlamasının üzerinden geçen 10 yılı kutlamak için çekildi.

Geride kalan 5 Ağustos 2021 tarihinde NASA'nın Juno'yu Güneş Sistemi'nde yer alan en büyük gezegeni keşfetmesi için geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarmasından bu yana tam olarak 10 yıl geçmiş oldu.

Uzay aracı, 2016 yılına kadar hedefine yani Jüpiter'a ulaşamadı fakat NASA yine de Juno'nun 10 yıllık hizmetini kutlamak için yeni bir fotoğraf paylaştı.

Jüpiter Uydusu Ganymede, Juno'nun 10. Yılına Özel Olarak Çekildi

Ganymede'in 20 Temmuz'da çekilen fotoğrafı, Juno'nun bir parçası olan Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) ile elde edildi. Uydu sadece Jüpiter'in en büyük uydusu değil aynı zamanda Güneş Sistemi'nin en büyük uydusu olarak biliniyor.

NASA, Dünya'nın doğal uydusu Ay'a göre yaklaşık bir buçuk kat daha büyük olan Ganymede'in yarısından biraz daha azının karanlık olduğunu ve kraterler tarafından oyulduğunu belirtti. Uydunun geriye kalan kısmını ise açık renkli, parlak taraf oluşturuyor.

Yeni paylaşılan görüntüde çok ince ayrıntılar görülemiyor. Bunun nedeni, fotoğrafı elde etmek için izlenen yol. Yukarıdaki fotoğraf sadece tek bir seferde çekilmedi, üç farklı noktadan elde edildi.

Juno'nun Yeni Hedefi İçin 2022 İşaret Ediliyor

10 yaşında olan Juno özellikle son günlerde gözlerden kaybolmuştu. Juno için bir sonraki büyük an, 2022 yılının eylül ayında Jüpiter'in uydusu Europa'ya yakından bakmak için faaliyet göstermeye başlayacağı an olacağı ifade ediliyor.

NASA, Ocak 2021'de Juno'nun görevini 2025 yılına (veya ömrünün sonuna) kadar uzattı. Uzay aracı eğer daha erken bir tarihte çalışamaz hale gelmezse 2025'e kadar görevini yerine getirmek için faaliyette bulunmaya devam edecek ve uzay ajansı, o zamana kadar Juno'yu söz konusu amaçlarla kullanmaya devam edebilecek.

Juno gibi uzay araçları, Dünya'ya geri getirmek için geliştirilmiyor. Juno'nun görevi, Jüpiter'in inanılmaz seviyedeki yerçekimi onu parçalarına ayıracak kadar yakına çektiği zaman görevi de son bulmuş olacak.