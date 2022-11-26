Jüpiter'in 8 Katı Büyüklüğünde Gezegen Keşfedildi

Gökbilimciler kısa bir süre önce Güneş'imize benzer bir yıldızın yörüngesinde dönen iri bir ötegezegen keşfettiler. Sadece 15 milyon yaşında olan bu gezegen, galaktik standartlara göre bir bebek konumunda ancak muazzam yoğunluğu nedeniyle araştırmacıları şaşırtmayı başardı.

HD 114082 b olarak adlandırılan gezegen, büyüklük olarak Jüpiter'e benziyor ancak kütlesinin tam 8 katı büyüklüğünde.

Gökbilimcilerin Jüpiter'e benzer veya ondan daha büyük gaz devlerini keşfetmesi oldukça sık görülen bir şey ancak bu kadar yoğun ve kütleli bir gezegen keşfetmek fazlasıyla sıra dışı. Baş yazar Olga Zakhozhay yaptığı açıklamada, "Şu anda kabul edilen modellerle karşılaştırıldığında HD 114082 b, yalnızca 15 milyon yaşındaki genç bir gaz devi için yaklaşık iki ila üç kat daha yoğun." dedi.

Araştırmacılar Gezegeni Daha Detaylı Olarak İnceleyecek

Bu gezegenin kütle ölçümleri doğruysa bu onu Dünya'dan iki kat daha yoğun yapar ve Dünya zaten metal çekirdekli kayalık bir tür olarak yoğun bir gezegendir. Gezegen çok genç olduğu için gaz devlerinin oluşumuyla ilgili henüz farkında olmadığımız çok şey olabilir.

Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden ortak yazar Ralf Launhardt, "Dev gezegenlerin iki olası şekilde oluşabileceğini düşünüyoruz. Her ikisi de genç bir merkezi yıldızın etrafına dağılmış protogezegensel bir gaz ve toz diskinin içinde meydana geliyor olabilirler." dedi.

Yakında bu gezegen hakkında daha detaylı verilerin paylaşılması bekleniyor.