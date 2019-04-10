Jüpiter'den 13 Kat Büyük Gezegen Herkesi Hayrete Düşürdü!

“Uzayda yalnız mıyız?” sorusunu sürekli soran bilim insanları, yepyeni bulgularla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Devasa boyutlardaki gezegenlerin keşfedilmeye başlandığı günümüzde, yine bu tarz bir bilgi ile karşı karşıyayız.

Brezilya'da astronomlar tarafından bulunan ve Jüpiter’den 13 kat büyük olan bu gezegen, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak bilinen jüpiter’den bile bu kadar büyük olması, galaksimizin sanılandan çok daha büyük olduğu gerçeği ile bizleri karşı karşıya bıraktı.

Bu devasa gezegen sönmüş iki yıldızdan oluşuyor

Bu gezegenin bulunduğuna dair yayımlanan makalede, önemli kişilerden bir tanesi olan Leonardo Andrade de Almeida; oldukça önemli açıklamalar yaptı. Açıklamada, bulunan bu gezegenin Samanyolu Galaksisi içerisindeki ilk öte gezegen olma özelliği taşıdığı ifade ediliyor.

İkili yıldız sistemi şeklinde ortaya çıkan bu gezegenler, tüm evren içerisinde ilk kez görünmüyor. Ancak Samanyolu Galaksisi açısından değerlendirildiğinde bu bir ilk. Bu devasa gezegen, KIC 10544976 olarak isimlendirilen ikili yıldız sisteminin içerisinde bulunuyor. Ayrıca Uzmanlar bu gezegenin diğer yıldızlar arasındaki etkileşim sonucu oluşabileceğini de ifade ediyor.

Kepler Uzay Teleskobu aracılığıyla elde edilen bu bulgular sonucunda, henüz netleşmeyen bazı noktalar da yok değil. Örneğin bu yeni gezegenin beyaz cüce ölürken salınan gazların sonucunda mı oluştuğu da, henüz tam olarak açıklanamıyor.

Bu yeni gezegen daha çok gaz gruplarından oluşması nedeniyle, beyaz cüce bağlantılı olabileceği de ifade edildi. Bilim insanları bu aralar, Güney Amerika'da kurdukları teleskop sistemleri yardımıyla 20 civarında sistemi inceliyor. Sizce ilerleyen zamanlarda, çok daha yeni bulgular elde edebilecek miyiz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.