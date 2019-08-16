Jüpiter Gençken Bir Gezegenle Çarpışmış Olabilir

Jüpiter'in Güneş Sistemi'nin erken döneminde henüz oluşum aşamasındaki bir gezegen ile çarpışmış olabileceği ortaya çıktı. Gök bilimciler dev bir çarpışmanın yaşandığını açıkladı.

ABD'de bulunan Rice Üniversitesi ve Çin'de bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi'ndeki gök bilimciler, NASA'nın yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önce gerçekleşen çarpışmanın detaylarını açıklayabileceğini söyledi. Jüpiter keşif uydusu Juno'nun bu çarpışmayı gözlemlediği söyleniyor.

Rice Üniversitesinden Andrea Isella ve Çinli meslektaşı Shang-Fei Liu, Juno uydusunun Jüpiter'in çekirdeğinin sanılandan daha az yoğun ve yaygın olduğunu ortaya koyan çekimsel okumalarından yola çıkarak binlerce bilgisayar simülasyonu üzerinde çalıştı.

Tüm senaryolarda Jüpiter'in ilk birkaç milyon yıl içinde Dünya'dan 10 kat büyük kütleye sahip, embriyo halindeki bir gezegeni yutma olasılığının en az yüzde 40 olduğu, buna da büyük olasılıkla bir çarpışmanın yol açtığı gözlendi.

Gök bilimciler yaptıkları açıklamada çarpışmanın etkisiyle Jüpiter'in çekirdeğinin yoğun içeriklerinin içi içe geçmiş olabileceğini söyledi. Juno uydusu, 2016 yılının Temmuz ayından beri Jüpiter yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürmekte.

İki üniversitenin yaptığı bu çalışma Nature dergisinde yayınlandı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yapılan araştırma hakkında açıklamada bulunmadı.