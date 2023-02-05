Jüpiter'i Görüntüleyen Uzay Aracına Bir Şeyler Oluyor: NASA Sorunu Araştırıyor!

Son yıllarda Jüpiter'in güzel görüntülerine bakmaktan keyif aldıysanız, şu anda Jüpiter'in yörüngesinde bulunan Juno uzay aracındaki JunoCam aracı tarafından çekilen görüntüleri görmüş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ne yazık ki bu sevilen bilim aracı yakın zamanda bazı sorunlar yaşadı ve gezegene yakın zamanda yapılan bir uçuş sırasında toplanan görüntülerin kaybolmasına neden oldu.

Sorunlar geçen yıl uzay aracı 14 Aralık'ta Jüpiter'e 47. uçuşunu gerçekleştirdiğinde başladı. Uçuşun tamamlanmasının ardından uzay aracının yerleşik bilgisayarı topladığı verileri Dünya'ya göndermeye başladı ancak bağlantı kesildi. Uzay aracının yeni topladığı verilere erişiminde, muhtemelen Jüpiter'in manyetosferi nedeniyle maruz kaldığı güçlü radyasyondan kaynaklanan bir sorun vardı.

Juno Aracının Son İki Görevinde Sorunlar Yaşandı

Bununla birlikte, 47. uçuşta toplanan verilerde bazı bozulmalar oldu ancak ekip bunun sadece geçici bir sorun olduğunu, JunoCam kamerasının belli bir aradan sonra çalıştırılması nedeniyle yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan problemler yaşadığını düşündü. Böylece 22 Ocak'ta yapılması planlanan 48. uçuş için planlamalarına devam ettiler.

Gerçekleştirilen 48. uçuşta kamerayla ilgili daha fazla sorun yaşandı. NASA'dan yapılan açıklamada, "NASA'nın Juno uzay aracındaki JunoCam görüntüleyicisi, yörünge aracının 22 Ocak'ta Jüpiter'e yaptığı en son uçuş sırasında planlanan tüm görüntüleri elde edemedi." denildi. Sorun, kameradaki sıcaklık artışı nedeniyle bir önceki uçuşta yaşananlara benzerdi.

Şimdi asıl soru, sıcaklık artışına neyin neden olduğu ve bunun düzeltilip düzeltilemeyeceği. Şimdilik ekipler sorunu araştırmaya çalışırken kamera açık kalmaya devam edecek.