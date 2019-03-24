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Jüpiter Hakkında İlginç Detay!

Jüpiter Güneş Arası Mesafe
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Gök bilimcilerin yaptığı yeni bir araştırmada, ilk oluşum yıllarında Jüpiter’in Güneş'e şimdiki konumundan 4 kat daha uzakta olduğu ortaya çıktı.

Lund Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullanarak Jüpiter’in yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki konumunu tespit etmeyi başardı.

Simülasyon sonuçlarına göre, Jüpiter’in o dönemde Dünya’dan daha büyük bir boyutta olmadığı ve Güneş’e bugünkü konumundan 4 kat daha uzakta bulunduğu tespit edildi. Gezegenin şu anki konumuna ise 700 bin yıllık süreç sonunda geldiği belirlendi.

Araştırma ekibinin lideri olarak görev alan ve Lund Üniversitesi astronomi bölümü doktora öğrencisi olan Simona Pirani, simülasyonlar sayesinde Jüpiter’in geçmişiyle ilgili çok önemli bilgiler elde ettiklerini belirterek, "Jüpiter'in Güneş'e çok uzakta oluştuğunu, daha sonra şimdiki yörüngesine göç ettiğini ilk kez ispat ettik. Göçün kanıtını, Jüpiter'in çevresinde dönen Truva astreoitlerinde bulduk." diye konuştu.

Ayrıca gök bilimciler, Jüpiter’in yanı sıra Satürn, Uranüs ve Neptün'ün de benzer şekilde Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine doğru göç etmiş olabileceğini ifade etti.

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