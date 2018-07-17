Jüpiter'in Çevresinde Dönen 10 Yeni Uydu Keşfedildi

Carnegie Bilim Enstitüsünde görevli bir grup bilim adamı, yaptıkları uzun araştırmalar sonucunda Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden Jüpiter’in 10 uydusunu daha keşfetmeyi başardılar.

Carnegie’de araştırma yapan bilim insanları, Güneş Sistemi’ne dahil ancak henüz keşfedilmemiş olduğu varsayılan Planet X’i bulmak için gözlem yapmaya başlamışlardı. Gözlem alanlarının yakınında olan Jüpiter’e göz atmak istediklerini ve yaptıkları ilk araştırmalardan sonra çalışmalarını Jüpiter üzerine yoğunlaştırdıklarını belirten araştırmacılar, uzun gözlemler sonucunda 10 yeni uydu keşfettiklerini, yaptıkları keşifler sonucunda Jüpiter’in uydu sayısının 79’a yükseldiğini açıkladılar.

Buldukları cisimleri uydu olarak tanımlayabilmek için ilk keşiften sonra 1 yıl daha araştırma yaptıklarını belirten ekip, üç farklı gruba ayrılan dokuz nesnenin, farklı uyduların çarpışmasından ötürü ortaya çıkan kalıntılar olduğunu dile getirdi. Keşfedilen nesnelerden yedi tanesinin Jüpiter’in dönüş yönünün aksine hareket ettikleri belirtilirken, iki tanesinin ise doğudan batıya doğru hareket gerçekleştirdikleri ifade edildi.

En son görüntülenen uydunun ise diğerlerinden çok farklı olduğu söylenirken, 1 kilometre genişliğindeki bu uydunun Jüpiter’in en küçük uydusu olduğu vurgulandı. Gezegenin çevresini dönmesi 1.5 yıl kadar süren bu minik uydunun yörüngesinin diğer uydularla çatıştığı ve ilerleyen yıllarda bu uydunun bir başka uyduya çarparak toz haline gelmesinin olası olduğu saptandı.