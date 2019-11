Jüpiter'in Uydusu Europa'nın Yüzeyinde Su Buharı Olduğu Keşfedildi

Bundan tam 40 yıl önce NASA’nın uzaya yolladığı uzay aracı olan Voyager, Jüpiter’in 79 uydusundan biri olan Europa’nın yakından çekilmiş görüntülerini elde etmişti. Daha sonra Voyager 2’nin de çekmiş olduğu fotoğraflarla karşılaştırıldığı zaman uydunun buz kaplı yüzeyinde kahverengi çatlaklar olduğu görülmüştü. Her ne kadar bu keşif yapılmış olsa da şimdiye kadar su buharının olup olmadığı doğrulanamamıştı.

NASA’dan bilim insanları, Europa ile ilgili son gelişmeyi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bilim insanlarından oluşan bir ekip, uydunun yüzeyinde su buharı olduğunu fark ettiler. Bunu ise dünyanın en büyük teleskoplarından biri olan ve Havai’de yer alan teleskop sayesinde keşfettiler.

NASA’dan araştırmayı yürüten bilim insanlarından olan Lucas Paganini’nin açıklamasına göre kimyasal elementler (karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor, sülfür) ve enerji kaynakları gibi yaşam için gerekli olan şeylerden iki tanesi güneş sistemimizde bulunuyor. Ancak üçüncüsünü, yani suyun sıvı halini Dünya dışında bulmak oldukça zor. Europa’da ise suyun sıvı halinin olduğu henüz kesinleşmemiş olsa da suyun sıvı halinden sonra bulunabilecek en iyi ikinci şey, yani su buharı bulunmuş oldu.

NASA, Europa'da su buharı bulunduğunu "Onaylandı: Jüpiter'in uydusu Europa'nın buz yüzeyinin altında su buharı var." şeklindeki tweet ile paylaştı.

Confirmed: there's water vapor present above the icy surface of Jupiter's moon Europa.



A research team led from @NASAGoddard made the detection — which supports the idea that below the ice, Europa has an ingredient necessary for life: liquid water. More: https://t.co/ic1w7MrlOo pic.twitter.com/pTunrBYA9J