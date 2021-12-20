NASA Jüpiter'in Sesini ve Harika Manzaralarını Paylaştı

NASA, Jüpiter'in sesi ve birtakım harika manzaralarını içeren fotoğrafları yayınladı. Jüpiter'in birçok uydusundan biri olan Ganymede'nin sesi Juno yörünge aracı tarafından kaydedildi.

Bu yeni araştırma raporu, uzay meraklılarına adeta tatil hediyesi verdi: Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeninden ve en büyük ayından görüntüler ve sesler binlerce uzay meraklısını şaşırtmayı başarıyor.

Dönen gaz devinin "yüzeyinin" fotoğrafları, Jüpiter gözlemcilerinin beklediği kadar muhteşem ve sanat eseri gibi görünüyor.

Jüpiter'in sesindeki değişimin sebebi ne?

Bir gezegenin manyetosferindeki elektrik ve radyo dalgalarını ölçen Juno'nun Waves aracı tarafından kaydedilen 50 saniyelik klip ise dünya dışı sesleri ortaya çıkarıyor.

NASA Juno projesinin baş araştırmacılarından biri olan Scott Bolton açıklamasında, "Bu film müziği, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Ganymede'nin yanından geçerken, sanki sizinle birlikte gidiyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak kadar gerçek." dedi.

Projedeki bir başka baş araştırmacı olan Iowa Üniversitesi'nden William Kurth, ses frekansındaki değişimin Juno'nun "Ganymede'nin gece tarafından gündüz tarafına geçmesinin" bir sonucu olduğuna inandığını dile getirdi.

Yine de şunu belirtmek gerekiyor: Juno tarafından toplanan manyetik ve radyo dalgaları yalnızca veri noktaları. Yani NASA ekibi, frekanslarını çoğu insanın yardım almadan duyabileceği bir aralığa kaydırmaktan sorumluydu.

Juno'nun "görünür ışık görüntüleyicisi" tarafından çekilen fotoğraf, gezegenin dönen, şiddetli fırtına sistemlerinden ikisine yakından bir bakış sunuyor.

Ayrıca daha önce NASA tarafından Jüpiter atmosferinin 3D görüntüsü yayınlanmıştı. NASA'nın Jüpiter'in yörüngesindeki Juno sondasından elde edilen yeni bulgular, gezegenin kendine özgü ve renkli atmosferik özelliklerinin bulutlarının altındaki görünmeyen süreçler hakkında nasıl ipuçları sunduğuna dair daha eksiksiz bir resim sunuyordu.

Juno, bulutların yüzeylerinin altına bir bakış sunan mikrodalga radyometre kullanarak verilerin doldurulmasına yardımcı oldu. Ekip, Büyük Kırmızı Nokta için radyometre verilerini iki yakın geçişten alınan yer çekimi imzalarıyla tamamladı.