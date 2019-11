Jurassic World Evolution, Aralık Ayının Games With Gold Oyunlarından

Bu yılın son ayına girmek üzereyken, Sony sonrasında Microsoft da Games With Gold üzerinden abonelerle paylaşacağı ücretsiz oyunların duyurusunu yaptı.

Aralık ayının ücretsiz oyunları Insane Robots, Jurassic World Evolution, Toy Story 3: The Video Game ve Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD olacak.

Insane Robots (1 - 31 Aralık 2019) - Xbox One

Playniac tarafından geliştirilen ve yayınlanan Insane Robots, Roguelike ve sıra tabanlı stratejiye dayalı bir kart oyunu. Yirmi iki kart destesiyle on beş saatlik bir oynanış sunan senaryosunda robot ayaklanmasına öncülük edecek ve beş farklı bölgedeki kırk altının üzerinde düşmana karşı savaşarak kötü niyetli robotu devirmeye çalışacaksınız. Mücadeleniz sırasında ise robotlarınızı modifiye ederek daha zorlu düşmanlara karşı savaşabileceksiniz.

Yerel ve çevrimiçi kooperatif desteği sunan Insane Robots oyununda, tekrar tekrar oynayabileceğiniz sekiz farklı turnuva da bulunuyor.

Jurassic World Evolution (16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020) - Xbox One

Frontier Developments stüdyosunun geliştirdiği ve yayınladığı Jurassic World Evolution, iş simülasyonu türüne giren bir oyun. Jurassic World filminin baz alındığı oyunda, Las Cinco Muertes takımadasında bir dinozor parkı kurmaya çalışacaksınız. Yeni özelliklerin açılması için türleri modifiye edilebilir olacak kırktan fazla dinozor tipinin bulunacağı Jurassic World Evolution oyununda, kendi içinde Science (Bilim), Security (Güvenlük) ve Entertainment (Eğlence) olmak üzere üçe ayrılan kontratları tamamlamanız gerekecek. Tamamladığınız her kontrat da aşama kaydetmenizi sağlayacak.

Toy Story 3: The Video Game (1 - 15 Aralık 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Toy Story 3: The Video Game, Pixar tarafından hazırlanmış aynı isimli film baz alınarak Avalanche Software tarafından geliştirilmişti. Konuya göre, Andy on yedi yaşına bastıktan sonra oyuncaklarını Bonnie isimli bir kıza bağışlıyor. Ne var ki oyuncak kahramanlardan Hamm, Rex ve Slinky Dog, Bonnie'ye esasen Sunnyside Daycare merkezine bağışlandıklarını açıklıyorlar. Ancak daha sonradan bu merkezin Lotso tarafından işletilen bir oyuncak hapishanesi olduğu anlaşılıyor ve zamana karşı bir kaçış mücadelesi başlıyor.

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD (16 - 31 Aralık 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Castlevania: Lords of Shadow oyununun devamı olan Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate, Belmont'ların gerçek kaderlerini keşfetmek için nesiller boyunca süren savaşlarını konu alıyor. Senaryo boyunca Gabriel Belmont, Trevor Belmont, Simon Belmont ve Alucard olmak üzere farklı karakterleri yöneteceksiniz ama esas hikaye Trevor Belmont'un babası Gabriel tarafından öldürülen annesinin intikamını almak için yola çıkmasına dayanıyor. Gabriel ise artık Dracula olarak tanınıyor ve Brotherhood birliğine karşı savaş ilan etmesiyle de baba ve oğul arasında çetrefilli bir çatışma bas gösteriyor.

Hikayeyi tamamladıktan sonra, oyundaki bölüm sonu düşmanları ile kıyasıya bir mücadeleye girebileceğiniz Boss Rush modunun da açılacağını söylemeden geçmeyelim.