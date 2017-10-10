Jurassic World Evolution'ın İlk Oynanış Videosu Yayınlandı!

Frontier Developments tarafından geliştirilmekte olan dinozor temalı simülasyon oyunu Jurassic World Evolution için ilk oyun içi görüntüler yayınlandı. Bunun yanısıra oyun ile ilgili çeşitli detaylar da paylaşıldı.

90'lı yıllarda Steven Spielberg'ün Jurassic Park filmi sayesinde bir hayli renkli bir çocukluk geçirmiştik. Gösterime girdiği tarihte büyük bir etki yaratan ve sinema tarihinde bir klasik haline gelen bu film ile birlikte dinozorlara ve biyoloji bilimine karşı ilgimiz oluşmuştu. Jurassic Park filminden esinlenerek çeşitli video oyunlar da yayınlanmıştı. Strateji oyunu türündeki Chaos Island, Jurassic Park 2 filmindeki kahramanlara yer veriyordu ve bir hayli de başarılı olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda ise Jurassic Park film serisi Jurassic World filmi ile devam ettirilmişti.

Jurassic World filminden sonra geliştirilmeye aşlanan Jurassic World Evolution ise bize kendi dinozor parkımızı kurma imkanı verecek. Bu video bize oyun içi grafiklerle parkımızın ve dinozorlarımızın nasıl görüneceğinin ipuçlarını veriyor. Videodaki görüntülere bakarak oyunun grafik kalitesinin tatmin edici seviyede olacağını söyleyebiliriz.

Jurassic World Evolution geliştiricileri, oyuncuların dinozor parklarını kurabilmek için öncelikle özel kazı ekiplerini görevlendirerek fosil aramaları gerektiğinden bahsediyor. Fosiller bulunduktan sonra ise bilim adamlarınız bu fossillerdeki DNA kodlarını inceliyor ve böylece dinozorlarınızı üretmeye başlayabiliyorsunuz. Bu noktadan sonra parkınızı tek bir ada üzerinde inşa ediyor, dinozor sayısı arttıkça 5 farklı adaya daha yayılabiliyorsunuz.

Oyuncular Jurassic World Evolution'da 3 farklı şeye dikkat etmek zorunda olacaklar. Parkımızın kuruluş amacı olan "eğlence" için park ziyaretçilerinize heyecan yaşatarak vakitlerini keyifli geçirmelerini sağlamanız gerekecek. Parkınızda bulunan dev dinozorların tehlike oluşturmaması için ve parkınızın itibarının düşmemesi için "güvenlik" kriterine önem vermeniz de gerekcek. "Bilim" kriteri ise dinozorlar ve yaşam biçimleri üzerinde araştırma yapmanız anlamına geliyor. Oyuncular bu 3 kriterden biri üzerine yoğunlaşabilecekler veya üçüne de aynı anda önem verebilecekler.

Jurassic World Evolution'da zaman zaman karşınıza çeşitli sürprizler çıkabilecek. Tropik fırtınalar ve doğal afetler işleri karıştırarak oyunu daha da heyecanlı hale getirebilir.

Jurassic World Evolution'ın 2018 yazında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacağı bilgisi paylaşılıyor.