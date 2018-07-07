Jurassic World: Fallen Kingdom 1 Milyar Dolar Hasılat Yaptı

Geçtiğimiz ay sinemaseverler için sunulan ve olumsuz eleştirilere maruz kalan Jurassic World: Fallen Kingdom, bir aylık süreçte 1 milyar dolar gişe yapmayı başardı. Fallen Kingdom, bunu başarabilen 35. film oldu.

8 Haziran tarihinde sinemadaki yerini alan Jurassic World: Fallen Kingdom, genel anlamda önceki film kadar beğenilmemiş ve kötülemelerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak yine de yeni Jurassic World'ün bu durumdan etkilenmediği görülüyor. 170 milyon dolara mal olan Fallen Kingdom'un yurt içinde toplam 304.8 milyon dolar, yurt dışında ise 700,7 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Ayrıca 2015 yapımı Jurassic World , toplamda 1,671 milyar dolarlık gişe yaparak en çok kazanan beşinci film olmuştu. Serinin devam filmi olan Fallen Kingdom'un bu rakama ulaşamayacağı düşünülüyorken yine de yapımcıların iyi bir hasılat rakamı yakaladıklarını belirtmek gerekiyor.

Bunların dışında Avengers: Infinity War ve Black Panther'den sonra yılın en çok kazanan filmi Jurassic World: Fallen Kingdom oldu. Avengers: Infinity War 2.037 milyar dolar, Black Panther 1.346 milyar dolar hasılat yaparken, Fallen Kingdom da 1 milyarbarajını geçmeyi başardı.

Peki ya siz Jurassic World: Fallen Kingdom'u nasıl buldunuz? Film hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!