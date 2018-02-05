Jurassic World: Fallen Kingdom'dan Heyecanlandıran Yeni Fragman!

14 yıllık sessizliğin ardından 2015'te bomba gibi dönen ve gişe rekorlarını altüst eden Jurassic World, serinin devam filmi “Fallen Kingdom" ile heyecan fırtınasını ikiye katlamaya geliyor.

Yılın en başarılı filmlerinden bir tanesi olması beklenen “Jurassic World: Fallen Kingdom”ın yeni fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz yıl çıkan ilk fragmandan çok daha korkutucu ve heyecanlı bir havada geçen ikinci fragman, filmle ilgili beklentiyi de bir hayli yükseltti.

Colin Trevorrow tarafından 2015'te çekilen ilk Jurassic World, dünya çapında 1,67 milyar doların üzerinde hasılat yaparak, tam 14 yıl boyunca sessiz kalmış bir film için muazzam bir geri dönüşe imza atmıştı. Devam filminin senaristliğini yine Trevorrow ve Derek Connolly yapıyor ancak bu sefer yönetmen koltuğunda “The Impossible”, “The Orphanage” ve “A Monster Calls” filmlerinin yönetmeni J.A. Bayona oturuyor.

Jurassic World: Fallen Kingdom, ilk filmde parkı istila etmiş dinazorların varlığını tehdit eden Isla Nublar adasındaki yanardağı konu alıyor. Owen Grady (Chris Pratt) ve parkın eski müdürü Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) ise dinozorların yok olmasını önlemek için onları güvenli bir şekilde adadan götürmeye çalışacak.

Jurassic World: Fallen Kingdom'ın 22 Haziran 2018'de vizyona girmesi planlanıyor.

Jurassic World: Fallen Kingdom Fragmanı: