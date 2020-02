Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider ve Dahası Xbox Game Pass'ten Ayrılıyor

Microsoft tarafından 2017 yılı içerisinde faaliyete geçirilen Xbox Game Pass servisi, her ay yeni oyuncuları aboneler ile buluşturuyor. Ne var ki, yeni oyunların eklenebilmesi için belirli zamanlarda seçilen oyunlar servisten çıkartılıyorlar. Microsoft, Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider ve Snake Pass oyunlarının yakında Xbox Game Pass servisinden ayrılacaklarını duyurdu.

Batman: Return to Arkham

Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City oyunlarının bulunduğu bu paket, Virtuos Games tarafından hazırlanmıştı. Batman: Arkham Asylum oyununda Batman, azılı düşmanı Joker tarafından Arkham Asylum isimli akıl hastanesine kapatılıyor. Tabii ki düşmanlarıyla birlikte. Bununla da kalmayan Joker, hayali Gotham şehrinin dört bir yanındaki gizli bombaları patlatmakla da tehdit ediyor. Batman olarak bizim amacımız ise öncelikli olarak akıl hastanesinden kaçmak ve sonrasında da Joker'in planlarına son vermek olacak.

Batman: Arkham City ise Batman: Arkham Asylum için bir devam oyunu olarak 2011 yılında satışa sunulmuştu. Bu defa Arkham Asylum oyunundaki akıl hastanesinden beş kat daha büyük olmasıyla endüstriyel bölgeleri ve Gotham şehrinin sembolik bölgelerini çevreleyen Arkham City hapishanesine kapatılan Batman, esasen baş düşmanı Joker tarafından tetiklenen kargaşadan dolayı meydana gelen aksiliklere bir son vermek amacındadır.

Just Cause 4

Güney Amerika kıtasındaki hayali Solis şehrinde geçen Just Cause 4, kişisel bir meseleye dayanıyor. Ölen babasının geçmişte The Black Hand örgütü ile çalıştığına dair bir ipucu bulan ana karakterimiz Rico, soluğu örgütün faal olduğu Solis şehrinde alıyor. Gabriela Morales tarafından yönetilen ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan The Black Hand, orijinal oyundaki Salvador Mendoza ve Just Cause 3 oyunundaki Sebastiano Di Ravello için paralı asker grubu olarak hizmet etmişti.

Rise of the Tomb Raider

Konusu 2013 yılının Tomb Raider oyununun bir yıl sonrasında geçen Rise of the Tomb Raider, bizi Sibirya bölgesine götürüyor. Yamatai adasında yaşadığı doğaüstü güç deneyiminden dolayı travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktadır. Bir takım cevaplar ararken, ölen babasının ölümsüzlüğün anahtarını barındırdığına inanılan Kitezh şehri hakkındaki araştırmalarına başvuruyor. Her ne kadar babasının ortağı Ana tarafından uyarılmış olsa da, Lara babasının yarım bıraktığı işi tamamlamak için yola çıkıyor.

Snake Pass

Sumo Digital tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Snake Pass, bulmaca türünde bir oyun. Adından da anlayabileceğiniz üzere bir yılanı yönetiyor ve belirli bir temaya göre hazırlanmış olan bölümler ile adalar boyunca seyahat ediyorsunuz.