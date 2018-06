Just Cause 4 Sızıntısı Doğrulandı!

Sızıntıların ardından Microsoft' E3 2018 konferansında Just Cause 4 duyurdu!

Just Cause 4, daha öncesinde Steam üzerinden yanlışlıkla duyurularak sızdırılmıştı. Oyuncular Steam'in yaptığı bu hatayı hemen yakaladı ve yeni Just Cause oyununun E3 2018'de duyurulacağına dair söylentiler başladı. Microsoft tarafından yapılan konferansta Just Cause 4'ün sızdırılması doğrulandı ve oyun duyuruldu.

Just Cause 4, eski oyunlarına göre küçük grafik güncellemeleri yaşamış. Oyundaki hikaye ana karakterimiz Rico Rodriguez'i kapsıyor. Rodriguez'in geçmişi ile ilgili hikayeyi öğrenmek için Güney Amerika bölgesinde yer alan Solis'e gidiyoruz.

Just Cause 3'te karakterimizi, oyunda kullandığımız ekipmanları, silahları ve araçları özelleştirebiliyorduk. Just Cause 4'de özelleştirme üzerine daha fazla gidilecek ve oyuncuların oyunu kendi tarzlarına uygun bir şekilde oynanması sağlanacak.

Just Cause 4 PC, PS4, Xbox One platformları için 4 Aralık'ta çıkış yapacak.