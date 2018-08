Just Cause 4'ün Aksiyon Dolu Yeni Videosu Yayınlandı

Just Cause 4 için yeni bir video daha yayınlandı.Yayınlanan videoda oyundaki küçük bir görev gösteriliyor.

Just Cause 4 ilk olarak Steam üzerinden sızdırılmıştı. Steam'e yanlışlıkla eklenen Just Cause 4, daha sonrasında hemen silinmişti. E3 2018 fuarında da Just Cause 4'ün geleceği doğrulandı ve tanıtım videosu yayınlandı.

Just Cause 4, serisinin eski üyesi Just Cause 3'e çok benziyor. Grafiksel olarak iki oyunu birbirinden ayırmak gerçekten çok zor. Square Enix, her ne kadar grafik güncellemelerinin olduğunu da söylese de bu değişikleri ilk bakışta göremedik.

Serinin yeni üyesi Just Cause 4 ile birllikte bu sefer Güney Amerika bolgesinde yer alan Solis bölgesine yolculuk yapıyoruz. Yeni oyunda başrol karakterimiz Rico Rodriguez'in kişisel meselelerini çözmeye çalışacağız. Rico Rodriguez geçmişiyle alakalı birçok yeni detay öğrenecek ve bunları çözmeye çalışacak.

Yeni oyunda railgun gibi birçok yeni silah, ekipman ve araç bulunacak. Oyunda silahlarımızın ana özelliği haricinde dron çağırmak gibi çeşitli yetenekleri de bulunacak.

Just Cause 4; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 4 Aralık tarihinde raflardaki yerini alacak.