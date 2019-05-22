Just Cause 4'ün Los Demonios İçeriği Haziran Ayında Geliyor

Square Enix ve Avalanche Studios, Just Cause 4 oyununun çıkışı öncesinde paylaştıkları bilgi ile Expansion Pass eklentisini duyurmuşlardı. Gold sürüm sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olacakları bu eklenti, bağımsız olarak da satın alınabiliyor ve beraberinde de Dare Devils, Los Demonios ve Agency Strikes Back olmak üzere üç genişletme paketiyle geliyor. Bu genişletme paketlerinden ilki olan Dare Devils geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Şimdi ise sırada ikinci genişletme paketi var. Los Demonios olan ikinci Just Cause 4 genişletme paketi, 3 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak.

Bu genişletme paketinin konusuna göre Rico ve Javi Solis şehrinin açıklarında yeni keşfedilmiş olan tapınağı incelerlerken, Black Hand ile çalışmakta olan bir arkeolog habersizce antik bir şeytani gücü serbest bırakacak. Bunun sonucunda da şehri istila etmeye başlayan şeytani güç, Solis halkı için bir tehdit olmanın yanı sıra yoluna çıkan bütün Black Hand güçlerine saldıracak. Rico Rodriguez olarak biz de bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Farklı bir deneyim sunacak olan Los Demonios içeriğinde, bizleri bekleyecek olan birçok yeni görev var ve bu görevleri halletmeye çalışırken, bir yandan da harita üzerindeki her şeyi kendi tarafına geçirerek bize karşı kullanabilecek olan bu şeytani güç ile de başa çıkmaya çalışacağız. Bu bağlamda şeytani sürüler de dahil olmak üzere çok çeşitli yeni düşmanlarımız da olacak. Ayrıca Demon yayı ve Demon Egg İkmal Sandığı gibi yeni silahlar ve ekipmanlarımızın da olacağını söylemeden geçmeyelim.