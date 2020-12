Just Cause Mobil Platforma Geliyor!

Just Cause mobil platformlar için duyuruldu. Popüler video oyununun mobil sürümü sahip olduğu modlar ve oynanışı ile dikkat çekiyor. Square Enix tarafından yapılan açıklamaya göre Just Cause Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Just Cause Mobil Platforma Ne Zaman Çıkacak?

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause, ilk olarak 22 Eylül 2006 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, sunduğu özgürlük nedeni ile tüm dünya genelinde oldukça popüler hale geldi. Geliştirici ekip, oyunun çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmesi üzerine 23 Mart 2010 tarihinde Just Cause 2’yi piyasaya sürdü. Serinin ikinci oyunu da çok başarılı oldu.

Rico Rodriguez isimli karakteri kontrol ettiğimiz serinin üçüncü oyunu Just Cause 3, 1 Aralık 2015 tarihinde satışa sunulurken Just Cause 4 ise 4 Aralık 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. Square Enix, Just Cause serisi ile büyük bir başarının altına imza attı. Şirket, bugün yaptığı duyuruya göre bu başarısını mobil platformda da devam ettirecek.

Square Enix, Just Cause mobil oyununu duyurdu. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahip olan mobil oyun, 2021 yılında Android ve iOS platformlarına ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun tek oyunculu modunda aksiyon dolu hikayeye tanık olacağız. Mobil yapımda Firebrand olarak isimlendirilen gizli programın üyesi olacağız ve Darkwater isimli güçlere karşı mücadele edeceğiz.

Mobil yapımın çok oyunculu modunda ise 10 oyuncudan oluşan üç takım, silah ve araçların bulunduğu bir haritada üslere sahip olmaya çalışacağız. Oyuncular ayrıca büyük ödüller kazanamk için takım arkadaşlarıyla birlikte klanlar oluşturabilecek. Oyunda “Challenge Mode” yani “Meydan Okuma” isimli farklı bir çok oyunculu mod da yer alacak. Meydan Okuma modunda görevleri tamamlayaran oyuncular ekstra ödüllere sahip olabilecek.

Oyunda Co-Op görevler de bulunacak. Düşmanların dalga dalga geleceği Co-Op görevlerde dört oyuncuya kadar takım oluşturabileceksiniz. Bu görevlerde en iyi teçhizatı seçerek dalga dalga gelen düşmanlara karşı mücadele edeceksiniz. Görünüşe göre Jast Cause oyunun mobil sürümü Co-Op oyun arayan oyuncuları da oldukça mutlu edecek.

Jast Cause oyunun mobil sürümünün duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Oyunun mobil sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu mobil oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.