Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından da yayıncılığı yapılan Just Cause serisinin Android ve iOS tabanlı cihazlar için hazırlanan versiyonu Just Cause Mobile ertelendi. Görünüşe göre bu yıla yetişmeyip, 2022 yılında bizlerle olacak. Peki ertelenme neden yaşandı? İşte detaylar.

Sunduğu devasa açık dünyası ve soluksuz aksiyon dolu oynanışı ile bir hayli ilgi odağı olan serinin ilk oyunu, 2006 yılında satışa sunulmuştu. Ortalamanın üstünde aldığı puanlar ile beğeni topladığını söyleyebildiğimiz Just Cause sonrasında üç devam oyunu daha satışa sunulmuştu. Her ne kadar son oyun beklenen ilgiyi görememiş ve büyük başarılar elde edememiş olsa da, muhtemelen ileride yeni bir ana oyun daha görebilmemiz ihtimaller dahilinde.

Öte yandan Square Enix, serinin aktif oyuncu kitlesini genişletebilmek için, diğer büyük yayıncılar gibi Just Cause serisini de mobil platforma taşımaya karar vermişti. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan Just Cause Mobile, gizli bir Firebrand programının bir üyesi olarak Darkwater isimli karanlık güçler ile mücadele edeceğiz.

Mobil versiyonda ayrıca çok oyunculu ve kooperatif modlar da bulunacak. Çok oyunculu mod kısmında, her birinde on oyuncunun bulunduğu üç takımın seçilen haritada üslere sahip olma mücadelesine sahne olacak. Klan oluşturarak büyük ödüllerin de peşine düşeceğiniz bu moda ek olarak, fazladan ödüller toparlayabileceğiniz Challenge Mode adıyla farklı bir çok oyunculu mod daha olacak.

Kooperatif kısmında ise, aşina olacağınız bir oynanış sizi bekleyecek. Öyle ki, dört oyuncuya kadar desteklenen bir takım oluşturarak, üstünüze dalga dalga akan düşmanlara karşı yaşam mücadelesi vermeniz beklenecek.

Just Cause Mobile Ertelendi: Yeni Çıkış Tarihi Ne?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen duyuruya bağlı olarak, Just Cause Mobile oyununun bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki epey bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki yıla kaydırıldığı resmi olarak duyuruldu.

We have an important Just Cause: Mobile announcement to share. pic.twitter.com/zYW8csSSUs — Just Cause: Mobile (@justcausemobile) July 12, 2021

Paylaşımda belirtilene göre, ertelenmenin sebebi olarak COVID-19 salgını gösterilmiş. Farklı çalışma yollarına gidilmesi gerekmiş ve bunun sonucu olarak da geliştirme programında erteleme kararı alınmış. Haliyle, Just Cause Mobile oyununun dünya genelindeki çıkışı 2022 yılına kaydırılmış. Şu an için net bir tarihi verilememekle birlikte, yeni gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı ve merak edilen detayların da paylaşılacağı söyleniyor.