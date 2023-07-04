Just Cause: Mobile Resmi Olarak İptal Edildi

Square Enix, 2021 yılında bölgesel erişime açtığı Just Cause: Mobile oyununun geliştirilmesini iptal etti. 2021 yılının kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan oyun yalnızca bölgesel erişime açılmıştı.

Just Cause: Mobile Yayından Kaldırıldı

İlk olarak Singapur'da yayınlanan Just Cause: Mobile daha sonrasına birkaç ülkeye de yayıldı. Oyun şirketi uygulama geliştirme aşamasında yaşanan aksaklıkların düzeltilememesi nedeniyle şubat ayında tüm bölgesel erişim programlarını feshetti.

Mevcut sorunların devam ettiğini belirten Enix’in resmi olarak Just Cause: Mobile projesini kaldırdığı haberi marka yöneticisi Anne-Lou Grosbois-Favreau tarafından onaylandı. Grosbois-Favreau, " Oyunun yayınlanmasını bekleyen hayranlarımız için bu türden bir duyuru yapmak asla kolay değil. Bize verdiğiniz desteği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Square ayrıca, yerel erken erişim sırasında yapılan tüm Blue Diamond satın alımlarının, program sona erdiğinde tamamen iade edildiğini yineledi. Bu duyurunun ardından Just Cause: Mobile dijital dijital platformlardan kaldırıldı ve Twitter hesabı silindi.