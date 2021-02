Justice League Joker'inden Yeni Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Zack Snyder, Twitter hesabında paylaştığı bir tweette "JaredLeto" hesabını etiketleyerek Justice League Joker'inden yeni bir fotoğraf paylaştı. Joker'i bekleyen hayranlar, tweette yer verilen fotoğraf dolayısıyla şaşkına döndü. Snyder tarafından paylaşılan fotoğraf sayısız retweet, beğeni ve yorum aldı.

Zack Snyder'ın Justice League'ında Joker karakterinin nasıl göründüğüne ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Snyder'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette, Snyder'ın gelecek filmi Justice League Joker'inin de bulunduğu bir fotoğraf yer aldı.

Yeni filminde yer verilen Joker'in filmdeki hali hakkında ipucu niteliği taşıyan fotoğrafını paylaşan Snyder, tweette David Ayer ile Jared Leto hesaplarını etiketledi ve şu ifadeleri kullandı: "Harika bir karakter yarattın. Dünyalarımızın çarpışmasından gurur duyuyoruz."

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y