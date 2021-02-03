Justice League Joker'inden Yeni Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Zack Snyder, Twitter hesabında paylaştığı bir tweette "JaredLeto" hesabını etiketleyerek Justice League Joker'inden yeni bir fotoğraf paylaştı. Joker'i bekleyen hayranlar, tweette yer verilen fotoğraf dolayısıyla şaşkına döndü. Snyder tarafından paylaşılan fotoğraf sayısız retweet, beğeni ve yorum aldı.

Justice League Joker'i Nasıl Görünüyor?

Zack Snyder'ın Justice League'ında Joker karakterinin nasıl göründüğüne ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Snyder'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweette, Snyder'ın gelecek filmi Justice League Joker'inin de bulunduğu bir fotoğraf yer aldı.

Yeni filminde yer verilen Joker'in filmdeki hali hakkında ipucu niteliği taşıyan fotoğrafını paylaşan Snyder, tweette David Ayer ile Jared Leto hesaplarını etiketledi ve şu ifadeleri kullandı: "Harika bir karakter yarattın. Dünyalarımızın çarpışmasından gurur duyuyoruz."

David Ayer'e harika bir Joker karakteri yarattığını söyleyen Snyder'ın paylaştığı fotoğrafta Joker'in elinde tuttuğu kartın ön planda, kendi yüzünün ise arka planda kaldığı görülüyor. Joker'in yüzü bulanık olduğundan ötürü karakterin makyaj ayrıntıları da çok fazla belli olmasa da Suicide Squad'daki Joker ile buradaki Joker'in çok farklı iki karakter olduğu ipucunu çıkaracak kadar detay bulunuyor.

David Ayer'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Suicide Squad'daki Joker daha çılgın bir karakteri temsil eden makyaja sahipken söz konusu fotoğraftaki Joker'in makyajı ürkütücü bir şekilde Heath Ledger'in Joker'inin makyajına daha çok benziyor.

Daha önce Jared Leto'nun üstlendiği Joker rolünün görünümünün nasıl değiştiğine ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Snyder, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aşağıda yer alan ifadelere yer vermişti.

"Onunla yaratılan Joker'i onurlandırmak istedim çünkü gerçekten de havalı olduğunu düşünüyorum. Size Justice League'de neler olduğunu anlatmayacağım ama Joker'i son gördüğümüz zaman ile şu anki hali arasında büyük bir uçurum var. Yani o biraz… O çok yorulmuş bir Joker."

Zack Snyder'ın Justice League'ı Ne Zaman Çıkacak, Konusu Ne?

Zack Snyder'ın Justice League'i 18 Mart 2021 tarihinde HBO Max üzerinde yayımlanacak. Filmin konusu ise şu şekilde: